Среда, 15 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Банк «Открытие» в январе 2023 года в 2,5 раза увеличил выдачи активных кредитных карт

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Изображение от diana.grytsku на Freepik

В январе 2023 года продажи активных* кредитных карт в банке «Открытие» увеличились в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Число активных кредитных карт за год выросло почти на 40% и составляет порядка 450 тысяч.

Рост продаж кредитных карт сопровождается ростом популярности их заказа в дистанционных каналах — за год кредитки стали оформлять через сайт и мобильное приложение банка в 4 раза чаще. Все более востребованной становится у клиентов и доставка кредиток — спрос на эту услугу увеличился десятикратно. В планах банка и дальше расширять географию доставки карт в удобное для держателя место.

Активнее всего в январе оформляли кредитки жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Самый большой прирост в продажах карт среди регионов показало Поволжье – более чем в три раза. Среди лидеров роста в этом регионе – Ижевск, Казань, Саратов и Чебоксары.

Подробно ознакомиться с условиями и оформить кредитную карту «Открытия» можно на сайте банка.

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