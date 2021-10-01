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Пятница, 1 октября, 2021
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Банк «Открытие» повышает ставки по рублевым срочным вкладам

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Банк «Открытие» повышает ставки по рублевым срочным вкладам
Изображение Павел К. с сайта Pixabay

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С 1 октября банк «Открытие» вновь повышает ставки срочных рублевых вкладов для розничных клиентов.

Теперь максимальная ставка по вкладу «Надежный» составляет 6,5% годовых. Максимальная ставка по вкладу «Активное пополнение» составляет 6,1% годовых – в отличие от вклада «Надежный», его можно пополнять в течение всего срока действия договора. Максимальная ставка по вкладу «Свободное управление» теперь составляет 5,6% годовых – по нему предусмотрено свободное пополнение и снятие средств в течение всего срока действия договора.

Клиентам, которые не хотят размещать средства на длительный срок, банк «Открытие» предлагает накопительный счет «Моя копилка». С 1 октября ставка по нему в рублях составляет 5% годовых.

Вклады и накопительные счета банка «Открытие» клиенты могут открыть как в офисе, так и дистанционно через интернет- или мобильный банк.

Более подробно ознакомиться с условиями по вкладам и накопительным счетам можно в разделе «Вклады и счета» на сайте банка.

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