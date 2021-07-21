Банк «Открытие»: половина россиян считают, что сумму страхового возмещения по вкладам пора проиндексировать

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Россияне не ожидают снижения ставок по вкладам, 45% по-прежнему видят выгоду хранения сбережений в иностранной валюте, а 50% считают, что сумму гарантированного государством страхового возмещения по вкладам нужно увеличить с нынешних 1,4 миллиона рублей. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие».

Ситуация с пандемией осложнила россиянам выбор доходных инструментов – большая часть (52%) россиян затрудняется дать свой прогноз по изменению ставок вкладов во втором полугодии.

25% опрошенных ожидают роста ставок по классическим банковским вкладам до конца 2021 года. Из них 5% полагают, что ставки могут вырасти более чем на 4 процентных пункта, 8% ждут повышения ставок по вкладам на 2-4 процентных пункта, еще 12% — на 1-2 процентных пункта.

По мнению 14% респондентов, ставки по вкладам до конца года останутся на нынешнем уровне. Дальнейшего снижения ставок ожидают лишь 9%.

45% опрошенных считают, что иностранные валюты по-прежнему не потеряли своей привлекательности как инструмент сбережений. Из них только половина полагает, что в настоящий момент вкладываться в валютные вклады выгодней, чем в рублевые. Больше всего поклонников иностранных валют на Дальнем Востоке (48%), меньше всего в Северо-Западном федеральном округе (35%).

Невыгодными валютные сбережения считают 25% россиян: при этом 20% называют их скорее невыгодными и 5% — однозначно невыгодными. 30% опрошенных не смогли определить своего отношения к валютным сбережениям.

30% россиян считают самым выгодным механизмом накопления на вкладе купить рубли и разместить их под более высокий процент.

По мнению половины опрошенных (50%) настало время повысить размер страхового возмещения по вкладам. Из них 27% считают, что действующую с 30 декабря 2014 года сумму 1,4 миллиона рублей нужно увеличить на величину накопленной инфляции за эти годы. Еще 23% выступают за значительное увеличение гарантированной суммы по вкладам. 11% считают, что сумму страхового покрытия по вкладам менять не нужно, 36% затруднились с ответом. При этом 3% выступили за снижение страховой суммы, признав, что у них нет вкладов.

Среди крупных целей, на которые они откладывают деньги (можно было давать больше одного варианта ответа) россияне чаще всего называли формирование подушки безопасности (33%), улучшение жилищных условий (26%), отпуск или крупные покупки (22%), покупку автомобиля (17%). Только 10% копят или хотят начать копить на будущую пенсию. 19% респондентов заявили, что у них нет денег на накопления.

Александр Бородкин, лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие»: «Опрос подтвердил, что в текущей ситуации роста ставок по вкладам клиенты не готовы размещать свои сбережения в долгосрочный продукт с фиксированной ставкой и предпочитают продукты, где доходность следует за рыночными индикаторами. Среди таких продуктов банк «Открытие» предлагает, помимо классического накопительного счёта со ставкой 4.5% годовых, широкую линейку ПИФ, профессионально управляемых УК «Открытие», и возможность прямых инвестиций клиента через брокерские счета «Открытие Брокер».