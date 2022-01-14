Банк «Открытие» и Росреестр заключили соглашение о развитии цифровых услуг и сервисов

Банк «Открытие» и Росреестр заключили соглашение о двустороннем сотрудничестве. Документ будет способствовать развитию цифровых услуг и сервисов, в том числе электронной ипотеки в интересах граждан и профессиональных участников рынка.

Соглашение подписали президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Документ предусматривает интеграцию IT-систем банка с сервисами Росреестра. Это ускорит информационный обмен между кредитной организацией и Росреестром, позволит сократить сроки регистрации и сделает электронную ипотеку еще доступнее для граждан.

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«При поддержке Росреестра банк „Открытие“ уже внедрил сервис выдачи электронных закладных на покупку готовой недвижимости. Это позволяет

нам предлагать клиентам цифровые ипотечные сделки без посещения офисов регистрирующего органа и МФЦ. Мы уверены, что партнерство с Росреестром будет взаимовыгодным и плодотворным как для банка, так и для Федеральной службы», — отметил Михаил Задорнов.

«Соглашение с банком „Открытие“ — это часть системной работы команды Росреестра с кредитными организациями по переводу услуг в электронный вид. Результатом нашего взаимодействия стал рост доли электронной ипотеки в 6 раз по сравнению с 2020 годом. При этом мы не останавливаемся только на сегменте ипотеки: в декабре 2021 года Правительством РФ утверждена госпрограмма „Национальная система пространственных данных“. В ходе ее реализации совместно с профессиональным и бизнес-сообществом мы планируем разработать цифровую платформу для создания новых сервисов с учетом клиентских жизненных ситуаций», — сказал Олег Скуфинский.

Кроме того, в рамках соглашения планируется проведение совместных обучающих мероприятий, направленных на рассмотрение актуальных вопросов финансово-банковской деятельности.