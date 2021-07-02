Банк «Открытие»: большинство россиян выступает против нового локдауна

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51% россиян считают, что новый локдаун убьет экономику и еще сильнее снизит доходы населения, еще 28% не видят для него никаких медицинских оснований. 55% россиян отрицательно относятся к решению пускать в кафе и рестораны только вакцинированных и переболевших по QR-коду. 37% россиян уже вакцинировались от COVID-19 или собираются сделать это в ближайшее время. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие»*.

О том, что уже вакцинировались от COVID-19, заявили 20% опрошенных, при этом наибольшая доля привитых в Москве и Московской области (27%), наименьшая — на Северном Кавказе (13%) и в Сибири (16%). Еще 17% респондентов сообщили, что собираются сделать прививку от СOVID-19 в ближайшее время и при необходимости ревакцинироваться.

Каждый четвертый респондент еще не определился, будет ли он прививаться.

37% россиян пока не собираются вакцинироваться от коронавируса. Больше всего воздержавшихся от вакцинирования на Дальнем Востоке (52%) и Северном Кавказе (48%), меньше всего — в Москве и Московской области (28%).

Большинство россиян против нового локдауна. 51% считают, что это окончательно убьет экономику и еще сильнее снизит доходы населения. Чаще всего так отвечали жители Южного федерального округа (56%), а также Московского региона и Приволжья (по 54%).

28% респондентов полагают, что для нового локдауна в их регионе нет никаких медицинских оснований. Такой точки зрения придерживаются 36% жителей Сибири, 35% — Северного Кавказа и только 18% в Москве и Московской области.

Каждый пятый россиянин поддержал идею нового локдауна в своем регионе, считая, что только так можно остановить рост заражений. Больше всего фанатов карантина в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (32%) а также в Москве и Подмосковье (28%). В Южном федеральном округе таких только 12%, в Приволжском – 15%.

55% россиян отрицательно относятся к решению пускать в кафе и рестораны только вакцинированных и переболевших по QR-коду. Они полагают, что это бессмысленно с медицинской точки зрения и добьет ресторанный бизнес. Больше всего противников этой меры в Северо-Западном федеральном округе (62%), меньше всего — в Южном (47%).

30% россиян отнеслись к такой мере нейтрально, поскольку редко ходят в кафе и рестораны. По мнению 15%, это правильное решение, потому что безопасность превыше всего.

Лишь 13% россиян согласны заменить вакцину страховкой, покрывающей затраты на лечение COVID-19. При этом 48% не готовы пойти на такую замену, а 40% заявили, что все зависит от цены подобной страховки.