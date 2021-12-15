Банк «Открытие»: 57% россиян считают уходящий 2021 год удачным

Почти 60% россиян считают, что 2021-й год был для них не хуже, чем 2020-й. Главным позитивным фактором стало отсутствие проблем со здоровьем. Худшей чертой уходящего года 57% назвали ограничения из-за COVID-19. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах».

51% опрошенных назвали 2021 год скорее удачным для себя, еще 6% очень удачным. Больше всего понравился второй год пандемии жителям Дальнего Востока (70%) и Северного Кавказа (63%).

Скорее неудачным уходящий год считают 34% респондентов, еще 8% — крайне неудачным. Менее всего 2021-й год понравился жителям Сибири и Урала (так ответили 47% опрошенных там жителей).

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По мнению 38%, этот год был для них лучше, чем прошлый. Еще 21% назвали его таким же хорошим. 21% считают уходящий год для себя более плохим, чем 2020-й. Еще 20% — таким же плохим.

Среди самых позитивных моментов уходящего года (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) россияне чаще всего называли отсутствие проблем со здоровьем у себя и у своих близких (41%), гармонию в личных отношениях и отличный отдых (по 26%), открытие нового хобби (23%), увеличение дохода (22%). У 15% никаких позитивных моментов в 2021 году не было.

Самыми плохими моментами года (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) наши сограждане считают ограничения в связи с пандемией (57%), проблемы со здоровьем у себя и у близких (34%), снижение доходов и невозможность путешествовать (по 31%). 16% сообщили, что пережили в 2021 году смерть близких. Только 9% заявили, что в этом году у них не было ничего плохого.

Почти у трети респондентов (31%) финансовое положение в 2021 году не изменилось. У 24% оно незначительно улучшилось, еще у 6% — резко улучшилось. Чаще других об улучшении финансового положения говорили жители Приволжского федерального округа, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по 34%). Реже других – на Дальнем Востоке (22%).

Незначительно ухудшилось в 2021 году финансовое положение 29% россиян, значительно – еще у 10%. Больше всего респондентов заявили об ухудшении своего финансового положения в уходящем году в Центральном и Южном федеральных округах (43%).

Лишь 29% россиян удалось попутешествовать в 2021 году. Чаще других путешествовали петербуржцы и жители Ленинградской области (41%) и лишь 20% жителей Сибири.

17% опрошенных отказались от путешествий из-за боязни заразиться ковидом, 13% — из-за закрытых границ. Но самой частой причиной отказа от путешествий стала нехватка денег (35%). Причем если в Сибири такой ответ дали 48%, то в Москве и Московской области — только 25%.

Из тех 29%, которым все же удалось совершить поездки в 2021 году, 79% путешествовали исключительно по России, 21% удалось побывать за рубежом. При этом 56% путешествовавших по России и 79% выезжавших за рубеж сумели сделать это всего один раз за год.

61% россиян не инвестировали в 2021 году или заявили об отсутствии денег на эти цели. Тем не менее, 19% открыли накопительный счет, 17%- банковский вклад, 11% покупали акции и облигации, 5% инвестировали в недвижимость, еще 9% инвестировали в другие финансовые инструменты.

65% респондентов обошлись в уходящем году без кредитов. 21% брали потребительский кредит, 16% оформляли кредитную карту, 4% решились на ипотеку и 1% взяли кредит на развитие бизнеса.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 8-13 декабря по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.