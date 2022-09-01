Банк «Открытие»: 55% россиян имеют текущие и накопительные счета

Каждый пятый россиянин пользуется сезонными вкладами с повышенными ставками. Еще четверть готовы открыть подобный вклад. Более половины имеют текущие и накопительные счета, причем у 15% их несколько. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

21% респондентов имеют действующие сезонные вклады с повышенной ставкой. Больше всего тех, кто пользуется такими вкладами — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (32%), а также в Москве и Московской области (30%). Меньше всего — на Дальнем Востоке и Северном Кавказе (по 12%). Открыть сезонный вклад, если найдут достойное предложение, готовы 26% опрошенных. Еще 24% раньше оформляли сезонные вклады, но сейчас считают, что таких предложений на рынке нет. 29% никогда не открывали сезонных вкладов с повышенной ставкой и не собираются.

55% россиян имеют текущий или накопительный счет, причем 15% из них – не один. Тут в рекордсменах Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область (по 66%). На Дальнем Востоке такие счета есть лишь у 40% опрошенных. У 23% респондентов раньше был накопительный счет, а теперь нет, еще у 22% его не было никогда.

44% россиян отдают одинаковое предпочтение вкладу и накопительному счету. По мнению 23%, в нынешней экономической ситуации предпочтительнее иметь накопительный счет. 19% считают, что лучше банковский вклад. 15% не нравятся ни депозиты, ни накопительные счета.

Главными плюсами вкладов (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) россияне называют гарантированный процент доходности в течение всего срока (61%), понятность и прозрачность условий (38%) и гарантированный возврат государством до 1,4 миллиона рублей (37%). По мнению 10%, у вклада нет никаких плюсов.

Среди главных минусов вклада, по мнению опрошенных, потеря процентов при досрочном снятии (50%), невозможность снять часть суммы в любой момент (46%), необходимость перекладывать деньги, иногда под более низкий процент (26%). Только 2% назвали главным минусом вклада низкие ставки. 8% не нашли у банковских депозитов никаких минусов.

Главным плюсом текущего или накопительного счета (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) россияне предсказуемо называют возможность снимать деньги в любой момент (61%). Среди других плюсов выделяют то, что накопительный счет бессрочный, его не надо продлевать и перекладывать деньги (50%), а также понятность и прозрачность условий (30%). Никаких плюсов в накопительных счетах не видят 8%.

Главными минусами текущих или накопительных счетов наши сограждане считают более низкий процент, чем по вкладу (48%), возможность банка в любой момент снизить процент доходности (45%) и отсутствие страхования со стороны государства (30%). По мнению 11%, накопительные счета не имеют минусов.

Недавно банк «Открытие» предложил клиентам, ранее не размещавшим в банке крупные суммы, трехмесячный вклад «Первый» или накопительный счет «Копилка». Как новые, так и действующие клиенты банка до 31 октября включительно также могут оформить сезонный вклад «Осенний» на 5 или 7 месяцев. Ставки по вкладам превышают среднерыночные. Более подробно с условиями сберегательных продуктов можно ознакомиться на сайте банка (https://www.open.ru/deposits). Напомним, что средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 банков во второй декаде августа увеличилась до 6,86% с 6,83% в первой декаде. Будет ли повышение ставок новой тенденцией рынка, покажет время.

*Опрос проводился с 22 по 26 августа среди 1000 респондентов в возрасте 18-65 лет, жителей городов всех регионов России.