Баня на колёсах заработала в центре Петербурга

На днях в Северной столице баня на колёсах совершила первый выезд в рамках проекта «Баня всем».

На Стрелке Васильевского острова и у Дворцовой площади девушки-парильщицы приглашали в баню и парили всех желающих.

Многие с удовольствием приняли участие в акции и отреагировали на забаву положительно. Однако в социальных сетях идею назвали бескультурным мероприятием и высказались против продолжения банных выездов в центр культурной столицы.

Основатель компании Luxury World Spa Виталий Марков отметил, что в ходе акции общественный порядок нарушен не был, все прилично себя вели и всё проходило в рамках закона.

Организаторы сообщили, что проект будет продолжен. Выезды направлены на укрепление иммунитета и улучшение настроение петербуржцев и гостей Северной столицы.