Бабушка и внуки погибли в горящем доме, пока дедушка ходил за огнетушителем

Погибшая при пожаре вместе с внуками жительница Ярославской области успела почувствовать запах дыма и разбудить супруга, но огонь охватил дом, пока дедушка ходил за огнетушителем, и семья не успела спастись, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по региону.

Утром во вторник в одном из частных домов по улице Солнечная в деревне Мишнево Некрасовского района Ярославской области произошёл пожар, в результате которого погибли 73-летняя женщина, девочка 12 лет и мальчик 9 лет. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам.

Представитель СУСК уточняла РИА Новости, что, предварительно, погибшие — это бабушка и ее внуки, приехавшие погостить из Саратовской области.

Согласно официальному сообщению регионального следственного управления, в качестве наиболее вероятной причины возникновения пожара следствие рассматривает неисправность электропроводки.

«Как следует из материалов уголовного дела, около 6 часов утра 68-летняя потерпевшая, являющаяся бабушкой детей, почувствовала запах дыма в помещении дома по месту жительства и разбудила своего супруга. Мужчина спустился на первый этаж и увидел, что загорелся электрощиток, расположенный около входной двери», — рассказала РИА Новости представитель СУСК.

Мужчина отправил супругу разбудить детей и вывести их из дома, а сам направился во двор за огнетушителем.