7info

Бабушка и внуки погибли в горящем доме, пока дедушка ходил за огнетушителем

Погибшая при пожаре вместе с внуками жительница Ярославской области успела почувствовать запах дыма и разбудить супруга, но огонь охватил дом, пока дедушка ходил за огнетушителем, и семья не успела спастись, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по региону.

Утром во вторник в одном из частных домов по улице Солнечная в деревне Мишнево Некрасовского района Ярославской области произошёл пожар, в результате которого погибли 73-летняя женщина, девочка 12 лет и мальчик 9 лет. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам.

Представитель СУСК уточняла РИА Новости, что, предварительно, погибшие — это бабушка и ее внуки, приехавшие погостить из Саратовской области.

Согласно официальному сообщению регионального следственного управления, в качестве наиболее вероятной причины возникновения пожара следствие рассматривает неисправность электропроводки.

«Как следует из материалов уголовного дела, около 6 часов утра 68-летняя потерпевшая, являющаяся бабушкой детей, почувствовала запах дыма в помещении дома по месту жительства и разбудила своего супруга. Мужчина спустился на первый этаж и увидел, что загорелся электрощиток, расположенный около входной двери», — рассказала РИА Новости представитель СУСК.

Мужчина отправил супругу разбудить детей и вывести их из дома, а сам направился во двор  за огнетушителем.

«Вернувшись, он  увидел, что здание уже было охвачено открытым пламенем, а супруги и внуков на улице не было. Он понял, что супруга и внуки не успели выйти из горящего здания», — рассказала собеседница.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected]. Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7