Автотека: в Рязанской области наибольшую долю рынка авто с пробегом заняли российские производители

Эксперты Автотеки (проект Авито Авто), сервиса онлайн-проверки автомобилей, проанализировали легковые автомобили с пробегом, представленные на платформе, и выяснили, какие страны-производители занимали наибольшую долю рынка в Рязанской области в первом квартале 2024 года.
Наибольшую долю в Автотеке занимают легковые автомобили с пробегом отечественных марок — 34,21%. Следующие по объему доли — автомобили южнокорейских производителей с 13,94%. На третьем месте этого рейтинга японские производители с 13,71%, на четвертом — немецкие с 12,86%. А замыкают пятерку лидеров автомобили американских производителей — 9,86%.
Также в топ-10 стран-производителей легковых автомобилей с пробегом вошли: Франция (7,39%), Китай (3,19%), Чехия (2,63%), Великобритания (0,63%) и Швеция (0,31%).
Топ-10 стран-производителей легковых автомобилей с пробегом, Рязанская область, I квартал 2024 года
|Страна- производитель
|Доля на рынке РФ
|Самая популярная модель
|Средняя цена* автомобиля по стране, руб.
|Россия
|34,21%
|ВАЗ (LADA) Granta
|270 000
|Южная Корея
|13,94%
|Hyundai Solaris
|1 080 000
|Япония
|13,71%
|Toyota Camry
|1 150 000
|Германия
|12,86%
|Volkswagen Polo
|1 050 000
|США
|9,86%
|Ford Focus
|600 000
|Франция
|7,39%
|Renault Logan
|700 000
|Китай
|3,19%
|Haval F7
|1 570 000
|Чехия
|2,63%
|Skoda Octavia
|990 000
|Великобритания
|0,63%
|Land Rover Range Rover
|2 250 000
|Швеция
|0,54%
|Volvo S60
|750 000
* Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.