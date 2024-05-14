Автотека: в Рязанской области наибольшую долю рынка авто с пробегом заняли российские производители

Эксперты Автотеки (проект Авито Авто), сервиса онлайн-проверки автомобилей, проанализировали легковые автомобили с пробегом, представленные на платформе, и выяснили, какие страны-производители занимали наибольшую долю рынка в Рязанской области в первом квартале 2024 года.

Наибольшую долю в Автотеке занимают легковые автомобили с пробегом отечественных марок — 34,21%. Следующие по объему доли — автомобили южнокорейских производителей с 13,94%. На третьем месте этого рейтинга японские производители с 13,71%, на четвертом — немецкие с 12,86%. А замыкают пятерку лидеров автомобили американских производителей — 9,86%.

Также в топ-10 стран-производителей легковых автомобилей с пробегом вошли: Франция (7,39%), Китай (3,19%), Чехия (2,63%), Великобритания (0,63%) и Швеция (0,31%).

Топ-10 стран-производителей легковых автомобилей с пробегом, Рязанская область, I квартал 2024 года

Страна- производитель Доля на рынке РФ Самая популярная модель Средняя цена* автомобиля по стране, руб. Россия 34,21% ВАЗ (LADA) Granta 270 000 Южная Корея 13,94% Hyundai Solaris 1 080 000 Япония 13,71% Toyota Camry 1 150 000 Германия 12,86% Volkswagen Polo 1 050 000 США 9,86% Ford Focus 600 000 Франция 7,39% Renault Logan 700 000 Китай 3,19% Haval F7 1 570 000 Чехия 2,63% Skoda Octavia 990 000 Великобритания 0,63% Land Rover Range Rover 2 250 000 Швеция 0,54% Volvo S60 750 000

* Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.