Вторник, 14 мая, 2024

Автотека: в Рязанской области наибольшую долю рынка авто с пробегом заняли российские производители

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от wirestock на Freepik

Эксперты Автотеки (проект Авито Авто), сервиса онлайн-проверки автомобилей, проанализировали легковые автомобили с пробегом, представленные на платформе, и выяснили, какие страны-производители занимали наибольшую долю рынка в Рязанской области в первом квартале 2024 года.

Наибольшую долю в Автотеке занимают легковые автомобили с пробегом отечественных марок — 34,21%. Следующие по объему доли — автомобили южнокорейских производителей с 13,94%. На третьем месте этого рейтинга японские производители с 13,71%, на четвертом — немецкие с 12,86%. А замыкают пятерку лидеров автомобили американских производителей — 9,86%.

Также в топ-10 стран-производителей легковых автомобилей с пробегом вошли: Франция (7,39%), Китай (3,19%), Чехия (2,63%), Великобритания (0,63%) и Швеция (0,31%).

Топ-10 стран-производителей легковых автомобилей с пробегом, Рязанская область, I квартал 2024 года

Страна- производительДоля на рынке РФСамая популярная модельСредняя цена* автомобиля по стране, руб.
Россия34,21%ВАЗ (LADA) Granta270 000
Южная Корея13,94%Hyundai Solaris1 080 000
Япония13,71%Toyota Camry1 150 000
Германия12,86%Volkswagen Polo1 050 000
США9,86%Ford Focus600 000
Франция7,39%Renault Logan700 000
Китай3,19%Haval F71 570 000
Чехия2,63%Skoda Octavia990 000
Великобритания0,63%Land Rover Range Rover2 250 000
Швеция0,54%Volvo S60750 000

* Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ТНТ раскрыл имя первой участницы реалити-шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»

На майские праздники турпоток в Азию и Африку вырос более чем на треть — МегаФон

Новорожденного верблюжонка в Ряжском зоопарке назвали Виктором

Телеканал НТВ приступил к съёмкам сериала про полицейского и обезьяну

Беспилотник ВСУ уничтожили в Белгородской области

Прокуратура требует убрать свалку у Уржинского озера

Рязанцы пожаловались в соцсетях, что не могут попасть на кладбища

В Рязанской области прогреется до +15°С

В Сараевском районе из-за водителя, лишенного прав, пассажир попал в больницу

Рязанский музыкальный театр подготовил программу «Великая Победа: гордимся и помним»

В Кальном эвакуатор столкнулся с автобусом

В Агро-Пустыни появится новая школа

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

ТНТ раскрыл имя первой участницы реалити-шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»

Новости мира
В новом сезоне проекта примут участие семь звездных и семь народных участников.

На майские праздники турпоток в Азию и Африку вырос более чем на треть — МегаФон

Новости Рязани
Общероссийский тренд подтверждается и в Рязани — на 14% выросло количество рязанских путешественников.

Новорожденного верблюжонка в Ряжском зоопарке назвали Виктором

Новости Рязани
Информация о рождении верблюжонка появилась в группе зоопарке 8 мая.

Телеканал НТВ приступил к съёмкам сериала про полицейского и обезьяну

Новости мира
В центре истории — необычный тандем полицейских: капитан юстиции Майоров и ручная обезьянка Меймун, которым предстоит рука об лапу бороться с преступностью на берегу Чёрного моря.

Беспилотник ВСУ уничтожили в Белгородской области

Новости мира
Около 11.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую...