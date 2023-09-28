Четверг, 28 сентября, 2023
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Автобус сбил насмерть пешехода в Уфе

7info
Фото: t.me/bash_gibdd

В Кировском районе Уфы пассажирский автобус насмерть сбил пешехода, сообщает Госавтоинспекция Башкортостана.

По данным ГИБДД, ДТП случилось днём на улице Рабкоров. 62-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте, сбил автобус «Некст Вектор» под управлением 40-летнего водителя.

Сбитый пешеход скончался до приезда скорой помощи.

Автобус ехал с 10 пассажирами в салоне по маршруту «ТСК Пушкинский-Роддом № 4». Пассажиры не пострадали.

Обстоятельства ДТП уточняют сотрудники Госавтоинспекции.

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