Военкор Семен Пегов в своем канале WarGonzo сообщил, что деятельность корпорации Avon используется для продвижения идеологии ЛГБТ* под видом благотворительных инициатив.

Так, компания активно продвигает в США проект по «гендерному равенству», запущенный при участии экс-замгоссекретаря Джона Салливана. С приходом на пост президента Трампа Салливан был отправлен в отставку со всех государственных постов, а в феврале 2025 года лишен допуска к гостайне. Программы поддержки гендерного равенства находятся в приоритете для Avon. На сайте проекта Vitalvoices можно обнаружить и граждан РФ, получающих поддержку от фонда Avon.

«Под видом бизнеса Avon со своими программами гендерного равенства действительно может служить инструментом влияния Запада, направленным на подрыв традиционных устоев в России. А участие таких фигур, как Салливан, известный своей русофобией, лишь подтверждает, что за этим стоит политика Госдепа, а не забота о красоте российских женщин», — отметил рязанский политолог Юрий Мостяев.

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*Экстремистская организация, запрещенная в России