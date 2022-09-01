Четверг, 1 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Авиалесоохрана: Вывод группировки ведомства в Рязанской области в ближайшие дни не планируется

Скриншот из видео ФБУ "Авиалесоохрана"

На тушении природных пожаров в Рязанской области привлечено свыше 190 парашютистов-десантников Федеральной, Иркутской Авиалесоохраны и Авиалесоохраны Тывы.

Межрегиональный отряд продолжает работы по тушению сложного лесного пожара в Рязанской области. 31 августа команды сосредоточены на северном и восточном направлениях очага, включая район деревни Култуки. Именно там два дня назад из-за порывистого ветра начался верховой пожар. Для борьбы с ним парашютисты-десантники применили свой уникальный спецметод по контролю за стихийным огнём. Об этом сообщает ФБУ «Авиалесоохрана».

Как рассказал инструктор ДПГ Константин Зернитцкий, тушение осложняется высокой температурой и ветром. Помощь оказывает техника, в том числе авиация — вертолёты Ми-26 и Ми-8.

Авиалесоохрана: Вывод группировки ведомства в Рязанской области в ближайшие дни не планируется

Накануне вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что спасателей и технику, занятых на тушении природных пожаров, начали выводить с территории Рязанской области: в таком количестве средств нет необходимости.

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