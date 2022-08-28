Воскресенье, 28 августа, 2022
Татьяна Проводина

Авиалесоохрана передислоцирует силы для борьбы с пожаром в Рязанской области

Скриншот из видео ФБУ «Авиалесоохрана»

Сегодня в регионе пожар тушат свыше 190 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны 3 сибирских регионов – Авиалесоохрана Новосибирской, Иркутской областей и Тывы.

За неделю команды Авиалесоохраны сняли риски перехода огня на Деулино (южная часть пожара), Голованово (северная часть пожара) и Ольгино (западная часть пожара).

В данный момент весь отряд ведомства сконцентрирован в северной части очага в составе двух групп. Парашютисты-десантники выполняют спецработы, основой для которых являются проложенные бульдозерами минерализованные полосы.

Для оперативной переброски лесного спецназа Авиалесоохраны с одного участка на другой задействуют вертолёты Ми-8. Быстро оценить обстановку и скорректировать планы работы профессиональных отрядов позволяют беспилотники.

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