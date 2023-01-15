Воскресенье, 15 января, 2023
Татьяна Проводина

Авария на улице Затинной в Рязани устранена

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Фото с сайта Рязанской городской думы

В Рязани ликвидировали аварию на теплотрассе на улице Затинной. В городской мэрии сообщили, что устранены все повреждения, тепло поступает в дома.

Авария на теплотрассе около дома 11 по улице Затинной произошла 14 января. Без горячей воды и отопления оставались дома №7, 9 и 11. Для ликвидации аварии потребовалась замена участка теплотрассы. На месте работала бригада РМПТС.

Авария на улице Затинной в Рязани устранена

На место ЧП выезжал депутат Рязанской городской думы по округу №19 Александр Сидоров. По его словам, аварийная бригада прибыла на место в кратчайшие сроки, работы велись круглые сутки.

После завершения сварочных работ при заполнении системы отопления обнаружили ещё одно повреждение, – сообщили в пресс-службе администрации Рязани. Из-за этого потребовалось вновь отключать отопление 15 января.

Авария на улице Затинной в Рязани устранена

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