Понедельник, 21 октября, 2024
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Астролог Володина рассказала, как пережить переход Меркурия в Скорпион

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Валерия Мединская

Планета Меркурий переходит в знак Скорпиона. По словам астрилога Василисы Володиной, наступает отличное время, чтобы пощекотать себе нервы и перепрошить привычные представления.

У себя в telegram-канале она пишет: экстремальные впечатления, переживания на грани могут отлично освежить сознание и вызвать к жизни потрясающие идеи. Это может быть что угодно — квест в духе готического фильма, прыжок с парашютом, сплав по реке, путешествие в экзотическую страну — неважно, лишь бы будоражило воображение.

— Даже просмотр ужастика или ночевка на даче дождливой октябрьской ночью в полном одиночестве подойдут, чтобы расшевелить мозг, — советует астролог.

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