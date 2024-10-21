Астролог Володина рассказала, как пережить переход Меркурия в Скорпион

Планета Меркурий переходит в знак Скорпиона. По словам астрилога Василисы Володиной, наступает отличное время, чтобы пощекотать себе нервы и перепрошить привычные представления.

У себя в telegram-канале она пишет: экстремальные впечатления, переживания на грани могут отлично освежить сознание и вызвать к жизни потрясающие идеи. Это может быть что угодно — квест в духе готического фильма, прыжок с парашютом, сплав по реке, путешествие в экзотическую страну — неважно, лишь бы будоражило воображение.