Воскресенье, 13 августа, 2023
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Астролог Урусэль назвала критический день августа — будьте крайне осторожны!

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Изображение от Freepik

Наступивший август ознаменован сразу несколькими астрологическими событиями, которые будут влиять на ход нашей жизни. Одно из них случится 16 августа и будет нести за собой крайне серьёзные последствия. О том, чего ждать в этот день от звёзд, рассказала интернет-изданию «Вечерняя Москва» астролог Юлия Урусэль.

В этот день мы встретим очередное новолуние. Правда, относиться к нему как к стандартному, «проходному» событию вовсе не стоит. Из-за него день, по словам Урусэль, будет критическим.

– В преддверии новолуния из-за напряжённого аспекта Солнца и Урана стоит воздержаться от принятия любых важных решений в вашей жизни. Будьте особенно внимательны в эти даты. Трудный аспект Солнца с Ураном может принести как приятные и неожиданные события, так и негативные, — предупреждает астролог.

Ранее астролог Светлана Драган дала неоднозначный прогноз на август 2023 года.

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