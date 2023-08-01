Вторник, 1 августа, 2023
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Астролог Светлана Драган дала неоднозначный прогноз на август 2023 года

7info7

Август 2023 года, по всей видимости, будет неравномерно распределять успех среди знаков зодиака. Кому-то крупно повезёт, а кто-то останется на обочине жизни! О том, что ждать от наступившего месяца, рассказала в рамках проекта «Астроумные» популярный астролог Светлана Драган.

В первой половине месяца многим удастся компенсировать потери новыми возможностями. «Майские» люди смогут заявить о себе. «Ноябрьские» — получат возможности для достижения поставленных целей.

Для тех, кто родился 13-14 мая, августа, ноября, февраля стоит ждать «сюрприз» от Урана. Получится переформатировать своё сознание для грядущих в 2024 событий.

Тельцы, которые родились 4-6 мая получат свободу. Человек будет действовать самостоятельно, без чьей-либо указки. Ноябрьским людям придётся получить колоссальные изменения относительно друзей знакомых. Рождённые в феврале, возможно, поменяют место жительства.

Особое предостережение для Львов — нужно думать о своей безопасности. Особенное внимание нужно уделить защите от огня.

У родившихся 5 мая, 7 августа будут мощные амбиции. Разумные действия приведут к достаточным успехам. Рожденные 7 августа смогут распознать суть года.

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