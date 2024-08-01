Астролог рассказала, на кого сильнее всех повлияет наступающий ретроградный Меркурий

В августе 2024 года планета Меркурий будет находиться в ретроградном движении, что может повлиять на коммуникацию, планы и технологические процессы. О том, кто сильнее всего ощутит на себе влияние ретро-Меркурия и как с достоинством и минимальными потерями пережить этот период, 7info рассказала астролог Ирина Ряскина.

Точные даты ретроградного Меркурия в августе 2024:

— Начало ретроградного движения: 5 августа 2024

— Завершение ретроградного движения: 28 августа 2024.

Сильнее всего ретроградный Меркурий повлияет на людей, чьи знаки зодиака связаны с Меркурием. Это Близнецы и Девы, именно могут почувствовать большее влияние ретроградного Меркурия. К тому же именно в этот августовский период ретроградности Львы тоже могут достаточно ярко ощутить на себе все особенности периода. Но это конечно не означает, что остальные знаки зодиака не будут чувствовать его воздействия. Всё зависит от индивидуальной натальной карты каждого человека.

Также влияние ретро-Меркурий окажет на тех, кто активно занимается коммуникациями, торговлей, путешествиями и техническими аспектами, также могут ощутить изменения в этот период – тут могут возникать сложности, недопонимания и задержки.

Как извлечь максимум пользы из ретроградного Меркурия

— Пересмотрите свои текущие планы, завершите незавершенные дела и уделите время переоценке своих целей. Меркурий в Ретро движении – это всегда про возможность завершить старое и возврат к тому, что не завершено, хотим мы того или нет. Кстати, если у вас есть желание и необходимость восстановить старые, деловые связи – то для этого Ретро Меркурий тоже очень подходит.

— Будьте внимательны к деталям, избегайте недоразумений в коммуникации и дважды проверяйте всю информацию: договоры, билеты, брони, адреса и даты доставок, доступы к обучениям и все что, касается тем Меркурия.

— Используйте период ретро Меркурия для внутренней работы, слушайте свою интуицию, замедляйтесь, наблюдайте за процессами как бы со стороны – это поможет легче справляться со сложностями, возникающими в этот период.

— Используйте время ретроградного Меркурия для улучшения навыков коммуникации, учится быть более терпимым и внимательным к окружающим, выслушивать, переспрашивать если недопоняли, не торопиться с выводами.

— Не бойтесь страшилок и предрассудков, связанных с ретроградным Меркурием, вместо этого используйте этот период для личного роста, коррекции планов, завершения старых дел и обучений и улучшения коммуникационных навыков, — советует Ирина Ряскина.