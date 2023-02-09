Астролог пообещала глобальные перемены в марте из-за наступления Эры Водолея

Важнейшими, отчасти переломными событиями будет ознаменован март 2023 года. Об этом не перестают заявлять астрологи. По словам эксперта по звёздам Юлии Лифановой, наша жизнь уже в следующем месяце кардинально поменяется, ведь мы стоим на пороге Эры Водолея.

Как заявила астролог изданию 7дней.ру, первые знаки Эры Водолея мы испытали ещё в 2020 году, когда наступила пандемия. Планета изменений и трансформаций Плутон впервые войдёт в созвездие Водолея 24 марта. А затем вновь будет возвращаться к Козерогу. Это «метание» доломает хрупкий мир.

Изменения приведут к тому, что жить по тем правилам, которые были до этого, уже не получится. Прежние убеждения и штампы уйдут в прошлое, принципы и ценности будут переосмыслены.

Многие в марте столкнутся с глубоким личностным кризисом – предупреждает Лифанова.