Знак Зодиака, под которым рождён человек, во многом определяет его судьбу. В том числе он серьёзно влияет на то, как человек ведёт и позиционирует себя в семейной жизни.

Что касается женщин, то гороскоп может указывать на то, какими жёнами они являются. Астролог Екатерина Максимова рассказала 7info, какие знаки указывают на идеальных жён, а какие — на несносных.

Отличными жёнами, по словам Екатерины Максимовой, становятся женщины, рождённые под знаком Рак. Они склонны больше остальных, к заведению семьи и рождению детей. Для них очень важен их дом и создание приятных условий проживания.

Представительницы данного знака зодиака могут также любить создавать что-то с нуля своими собственными руками, например, выращивать фрукты, овощи, цветы или какие-либо другие растения. Они могут создавать шикарные застолья с обилием вкусных блюд, увлекаться рукоделием. Раки также очень чувствительные и понимающие, что позволяет им с полуслова понять состояние и желания своего мужа и детей. И именно этот набор качеств больше всего ценится в хранительнице очага её близкими.

Самыми невыносимыми жёнами, согласно гороскопу, считают женщин, рождённых под знаками Весы и Овен.

Весы склонны к красивой светской жизни, любят и ценят красоту и эстетику, шоппинг и салоны красоты. А домашние дела и муж могут им только мешать в занятии любимыми делами. Часто женщины-Весы уверены, что вовсе не рождены для того, чтобы стоять у плиты и всё время проводить с мужем. Они предпочитают семейным вечерам посиделки в компании подруг или в прогулки по торговому центру.

Им комфортно, если мужчина выделяет средства на уходовые процедуры и нахождение в красивых местах. При возникновении неприятных ситуаций в паре, обязательно нужно идти навстречу Весам, спокойно с ними взаимодействовать без каких-либо конфликтов. Именно так девушки-Весы смогут услышать и лучше всего понять, что вы хотите до них донести.

Овны также могут быть не самыми лучшими жёнами. Им больше нравится активный образ жизни, постоянное стремление к лидерским позициям в обществе, поддержание красивого внешнего вида. Сидеть в четырёх стенах с мужем и детьми — вовсе не их стиль. К тому же они чаще остальных знаков Зодиака могут быть шумными или конфликтными, желающими быть самыми главными. Такое поведение не всегда находит одобрение со стороны домочадцев.

В паре с женщиной, рождённой под знаком Овна, рекомендуется давать ей возможность брать что-то в свои руки, позволять предпринимать какие-то нужные или важные решения. А ещё важно делать многл комплиментов их внешности.