Астролог назвала даты рождения тех, чьи судьбы изменятся до 24 апреля

В ближайшее время судьбы многих людей могут измениться под влиянием небесных тел. Астролог Наталья Анисимова назвала изданию «Слово и Дело» даты рождения тех, на чьи жизни особенно повлияют астрологические события до 24 апреля.

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Рождённые с 14 по 19 января, марта, мая или июня, с 16 по 21 июля, сентября, ноября, с 15 по 20 декабря поменяют социальный статус. Речь идёт о повышении по карьерной лекции, смене работы, заключении брака или разводе.

У рождённых с 20 по 24 марта, с 20 по 25 июня, с 22 по 26 сентября, с 21 по 25 декабря может наступить неблагоприятный период. Эти люди могут испытывать недомогание и упадок сил. Астролог советует этим людям не идти на поводу у своих желаний и держать себя в руках. Есть вероятность, что после 24 апреля апатия пройдёт, и силы вернутся.

Рождённые с 12 по 15 февраля, апреля, с 13 по 16 мая или июня, с 15 по 18 августа или ноября, с 16 по 19 октября и с 14 по 17 декабря прочувствуют на себе ближайшие две недели давление со стороны окружающих.

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Благоприятный период начинается у родившихся с 25 февраля по 14 марта, с 25 апреля по 14 мая, с 27 июня по 16 июля, с 29 октября по 16 ноября и с 27 декабря по 14 января. Таких людей, считает астролог, в ближайшее время ожидает судьбоносная встреча и романтические приключения.