Астролог Драган назвала самый тяжёлый период 2025 года

Известный российский геополитический астролог Светлана Драган сделала свой прогноз на 2025 год. В эфире программы “Малахов” на канале Россия-1 провидица перечислила наиболее опасные периоды года и объяснила, какой из них станет наиболее сложным для россиян.

Драган объяснила: наиболее острым периодом в наступающем году окажется осень. События, которые произойдут осенью, сподвигнут людей не только переосмыслить свои взгляды. Фактически мы будем проходить проверку на человечность и качества. В этот период важно сохранить в сердце доброту и справедливость.

Для нашей страны наступающий 2025 год готовит важнейшие события. Первые шаги в установлении мирового лидерства РФ сделает уже в марте 2025 года. Тогда же начнут терять устойчивость западные системы, принимающие все решения. Значимым этапом в развитии страны станет изменение отношения общества к истории и патриотизму.