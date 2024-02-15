Четверг, 15 февраля, 2024

Астролог анонсировала очередное непростое 24 февраля

Автор: 7info7

Опубликовано

Два года назад 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Эта дата стала очень непростой в жизни россиян, так как с этого момента им пришлось адаптироваться к новым жизненным реалиям. В 2024 году, по всей видимости, нас тоже может ждать непростое 24 февраля. И всё дело в том, что в этот раз на эту дату приходится Полнолуние.

Что ожидать от грядущего астрологического события и в чём его важная особенность? Изданию wday рассказала астролог и таролог Юлия Лифанова.

В феврале своё влияние на умы и судьбы людей начинает оказывать планета Сатурн. Из-за него конец феврале окажется крайне непростым. Сатурн — самый жёсткий учитель в астрологии, он как строгий отец — никогда не дарит подарки просто так, а лишь за упорный труд и обязательность. Лифанова отмечает: именно его подарки самые богатые, ведь по Сатурну женщины могут встречать невероятно успешных и ответственных мужчин, а в карьере это часто приносит признание серьезных людей.

Важной точкой его влияния в итоге окажется Полнолуние в Деве 24 февраля, которое происходит в оппозиции к Сатурну.

— Это аспект выбора, когда Вселенная подсветит все так, как оно есть и заставит принять взрослое решение. Например, в случае вопросов карьеры, придётся брать новую ответственность или обязательства, которые связаны с чувством совести, — говорит Юлия Лифанова.

Особое влияние полнолуния на себя ощутят Девы, Рыбы, Львы, Стрельцы и Овны. Им стоит готовиться к суровым виражам в карьере.

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