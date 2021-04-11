Астраханка заявила, что местная медицина «достигла дна»

Жительница Астрахани Виктория Мысова резко раскритиковала в Facebook систему электронной записи к врачу и выразила мнение, что «медицина в Астрахани достигла дна».

По словам женщины, она зашла на портал doctor30.ru, что бы записать ребенка к специалисту.

«Пометка «Детский» есть только у хирурга и стоматолога. Мне нужен ортопед. Нажимаю. Выдается одна фамилия. Скажите, уважаемые представители Минздрава, как я должна догадаться, что это взрослый врач?» – возмущается горожанка.

В итоге оказался для взрослых. К детскому врачу живая очередь и принимает он только в пятницу с 14:00. Кроме того, астраханка записала сына к лору, пришла с ребенком в больницу, где ей и сообщили, что врач сегодня не принимает.

«Примечательно, что аналогичная ситуация у нас вышла месяц назад с окулистом. Система также выдала мне одну-единственную фамилию», – отметила женщина.

В итоге Виктория Мысова призвала специалистов Минздрава навести порядок в системе электронной записи и актуализировать автоматизированную систему.

Также она обратила внимание на то, что в последнее время стало трудно дозвониться телефонам регистратур.