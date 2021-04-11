13.3 C
Рязань
Воскресенье, 11 апреля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Астраханка заявила, что местная медицина «достигла дна»

Никита Брыкин

Жительница Астрахани Виктория Мысова резко раскритиковала в Facebook систему электронной записи к врачу и выразила мнение, что «медицина в Астрахани достигла дна».

По словам женщины, она зашла на портал doctor30.ru, что бы записать ребенка к специалисту.

«Пометка «Детский» есть только у хирурга и стоматолога. Мне нужен ортопед. Нажимаю. Выдается одна фамилия. Скажите, уважаемые представители Минздрава, как я должна догадаться, что это взрослый врач?» – возмущается горожанка.

В итоге оказался для взрослых. К детскому врачу живая очередь и принимает он только в пятницу с 14:00. Кроме того, астраханка записала сына к лору, пришла с ребенком в больницу, где ей и сообщили, что врач сегодня не принимает.

«Примечательно, что аналогичная ситуация у нас вышла месяц назад с окулистом. Система также выдала мне одну-единственную фамилию», – отметила женщина.

В итоге Виктория Мысова призвала специалистов Минздрава навести порядок в системе электронной записи и актуализировать автоматизированную систему.

Также она обратила внимание на то, что в последнее время стало трудно дозвониться телефонам регистратур.

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,538ЧитателиЧитать
spot_img

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]