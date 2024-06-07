Пятница, 7 июня, 2024

АСИ: Рязанская область – в пятерке лидеров по динамике улучшения инвестклимата

Автор: 7info

Опубликовано

Итоги Национального рейтинга инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив были объявлены 7 июня на полях Петербургского международного экономического форума-2024. Рязанская область отмечена в пятерке лидеров, как один из самых быстрорастущих регионов.

«Мы меняем деловой климат к лучшему и в этом нам, по словам губернатора, помогает рейтинг АСИ как эффективная система координат роста и развития», – прокомментировал результаты АСИ курирующий инвестблок зампред регионального правительства Артем Никитин.

Он также привел слова министра экономического развития РФ Максима Решетникова о том, что «рост отмечен у всех регионов России, но важно, прежде всего, сравнивать «себя с собой», то есть смотреть на динамику». По ней, поделился Артем Никитин, Рязанская область демонстрирует существенное продвижение.

«За прошедший год нам удалось существенно снизить бюрократию, усовершенствовать индивидуальное сопровождение каждого инвестора, в режиме «одного окна», снизить время согласования проектов еще на 30%, повысить оперативность в вопросах техприсоединения к сетям, упростить процедуры получения кредитных ресурсов, – подчеркнул зампред. – В этом, бесспорно, огромная заслуга рязанского бизнеса, институтов поддержки и лично губернатора Павла Малкова».

Национальный рейтинг инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ) состоит из 70 показателей, которые охватывают факторы по направлениям «Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы», «Поддержка малого и среднего предпринимательства». Оценивается усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики. При разработке методологии учтен опыт существующих отечественных и международных рейтингов и иных механизмов оценки инвестиционного климата.

АСИ: Рязанская область – в пятерке лидеров по динамике улучшения инвестклимата
АСИ: Рязанская область – в пятерке лидеров по динамике улучшения инвестклимата

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