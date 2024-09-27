Артёмов поручил решить проблему подтопления участков в Солотче

27 сентября в администрации Рязани прошёл приём граждан, провёл который Виталий Артёмов. Рязанцы обратились к мэру с вопросами, касающимися сферы ЖКХ и благоустройства.

Среди озвученных проблем — подтопление участков в частном секторе на улице Казанской в посёлке Солотча. Ситуация стала возникать, по словам заявителей, после ремонта дороги по улице Владимирская. Местные жители не исключают, что причиной проблемы стало отсутствие сетей ливневой канализации.

Виталий Артемов поручил управлению дорожного хозяйства и транспорта обследовать территорию и в течение двух недель разработать план действий по решению проблемы. Также этот участок улицы включат в план одного из объездов города.