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Воскресенье, 15 августа, 2021
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Артисты цирка провели для рязанцев мастер-классы

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Артисты цирка провели для рязанцев мастер-классы
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В субботу, 14 августа, в рязанском ЦПКиО артисты цирка провели для жителей мастер-классы. Почувствовать себя жонглером могли как взрослые, так и дети. 

Перед мастер-классом артисты «Королевского цирка» выступили на сцене «Зеленого театра» с одним из своих номеров. После всех гостей и жителей города пригласили на мастер-классы. 

Уже через несколько минут после старта к артистам выстроилась огромная очередь. Каждый ребенок хотел почувствовать себя циркачом и опробовать свои силы в новом деле.

Артисты научили юных рязанцев и их родителей жонглировать шарами и кольцами. Самые смелые попробовали устоять на круглом цилиндре. Совсем юные горожане осмелились встать между жонглерами во время перебрасывания предметов. 

Похожие мастер-классы будут проводить и дальше. В частности, 21 и 26 августа артисты цирка будут ждать рязанцев в лесопарке.

  • Артисты цирка провели для рязанцев мастер-классы
  • Артисты цирка провели для рязанцев мастер-классы
  • Артисты цирка провели для рязанцев мастер-классы
  • Артисты цирка провели для рязанцев мастер-классы
  • Артисты цирка провели для рязанцев мастер-классы
  • Артисты цирка провели для рязанцев мастер-классы
  • Артисты цирка провели для рязанцев мастер-классы
  • Артисты цирка провели для рязанцев мастер-классы
  • Артисты цирка провели для рязанцев мастер-классы
  • Артисты цирка провели для рязанцев мастер-классы
  • Артисты цирка провели для рязанцев мастер-классы
  • Артисты цирка провели для рязанцев мастер-классы
  • Артисты цирка провели для рязанцев мастер-классы
  • Артисты цирка провели для рязанцев мастер-классы
  • Артисты цирка провели для рязанцев мастер-классы
  • Артисты цирка провели для рязанцев мастер-классы
  • Артисты цирка провели для рязанцев мастер-классы
  • Артисты цирка провели для рязанцев мастер-классы
  • Артисты цирка провели для рязанцев мастер-классы
  • Артисты цирка провели для рязанцев мастер-классы
  • Артисты цирка провели для рязанцев мастер-классы
  • Артисты цирка провели для рязанцев мастер-классы
  • Артисты цирка провели для рязанцев мастер-классы
  • Артисты цирка провели для рязанцев мастер-классы
  • Артисты цирка провели для рязанцев мастер-классы
  • Артисты цирка провели для рязанцев мастер-классы
  • Артисты цирка провели для рязанцев мастер-классы
  • Артисты цирка провели для рязанцев мастер-классы
  • Артисты цирка провели для рязанцев мастер-классы

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