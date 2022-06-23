Артем Никитин: позиции рязанского региона в национальном инвестрейтинге АСИ – отныне мой персональный KPI

22 июня зампред регионального правительства Артем Никитин провел заседание Инвестиционного штаба. В нем приняли участие представители министерств, ресурсоснабжающих организаций и институтов поддержки бизнеса региона. В режиме ВКС к мероприятию подключились главы администраций и инвестиционные уполномоченные муниципальных образований Рязанской области. Основной темой повестки стал анализ позиций рязанского региона в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который ежегодно проводит Агентство стратегических инициатив.
Как отметил Артем Никитин, национальный рейтинг АСИ считается самым объективным, поскольку в его основу ложатся не только статистические данные, но и мнение респондентов-инвесторов и предпринимателей. Он напомнил, что рейтинг АСИ состоит из 58 показателей, сгруппированных в 22 фактора по четырем направлениям. Это качество регуляторной среды, уровень работы институтов поддержки бизнеса, состояние региональной инфраструктуры и ресурсов для инвестора, включая состояние дорог, кадровый потенциал, уровень телекоммуникационной инфраструктуры. Важным критерием является эффективность оказания мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.
В числе сильных позиций региона в рейтинге отмечены показатели по услугам получения разрешений на ввод объекта в эксплуатацию и получения в аренду земельных участков. По ним Рязанская область вошла в группу регионов-лидеров. Повысились значения по таким показателям, как эффективность процедур по выдаче лицензий, деятельности регионального совета по улучшению инвестиционного климата, удовлетворенности каналами прямой связи инвестора с руководством субъекта и получению разрешения на строительство.
Основная часть показателей осталась на уровне прошлогодних. Однако, по ряду параметров зафиксировано снижение. По ним Артем Никитин поручил организовать работу структур, участвующих в инвестиционной деятельности, с тем, чтобы они тщательно проанализировали и подготовили предложения по устранению недоработок.
Также участники заседания штаба подвели итоги участия рязанской делегации на Петербургском международном экономическом форуме 2022 года, ход реализации проектов по созданию индустриального (промышленного) парка «Рязанский», агропромышленного парка «АгроТерра» и технопарков. Отдельное внимание было уделено модернизации регионального инвестпортала, в том числе разработке нового онлайн-сервиса для инвесторов – «Инвестиционный маркетплейс». Он позволит будущим инвесторам получать индивидуальные предложения с выгодными условиями кредитования от банков-партнеров проекта. Сервис начнет работу в тестовом режиме уже в следующем месяце.