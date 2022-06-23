Артем Никитин: позиции рязанского региона в национальном инвестрейтинге АСИ – отныне мой персональный KPI

22 июня зампред регионального правительства Артем Никитин провел заседание Инвестиционного штаба. В нем приняли участие представители министерств, ресурсоснабжающих организаций и институтов поддержки бизнеса региона. В режиме ВКС к мероприятию подключились главы администраций и инвестиционные уполномоченные муниципальных образований Рязанской области. Основной темой повестки стал анализ позиций рязанского региона в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который ежегодно проводит Агентство стратегических инициатив.

Как отметил Артем Никитин, национальный рейтинг АСИ считается самым объективным, поскольку в его основу ложатся не только статистические данные, но и мнение респондентов-инвесторов и предпринимателей. Он напомнил, что рейтинг АСИ состоит из 58 показателей, сгруппированных в 22 фактора по четырем направлениям. Это качество регуляторной среды, уровень работы институтов поддержки бизнеса, состояние региональной инфраструктуры и ресурсов для инвестора, включая состояние дорог, кадровый потенциал, уровень телекоммуникационной инфраструктуры. Важным критерием является эффективность оказания мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.

В числе сильных позиций региона в рейтинге отмечены показатели по услугам получения разрешений на ввод объекта в эксплуатацию и получения в аренду земельных участков. По ним Рязанская область вошла в группу регионов-лидеров. Повысились значения по таким показателям, как эффективность процедур по выдаче лицензий, деятельности регионального совета по улучшению инвестиционного климата, удовлетворенности каналами прямой связи инвестора с руководством субъекта и получению разрешения на строительство.

Основная часть показателей осталась на уровне прошлогодних. Однако, по ряду параметров зафиксировано снижение. По ним Артем Никитин поручил организовать работу структур, участвующих в инвестиционной деятельности, с тем, чтобы они тщательно проанализировали и подготовили предложения по устранению недоработок.

– На следующем заседании штаба я прошу подготовить выступления каждого из руководителей структур, по чьим направлениям в рейтинге этого года произошло снижение показателей. Нужен качественный анализ причин и план по исправлению ситуации. Позиции рязанского региона в национальном инвестиционном рейтинге Агентства стратегических инициатив – отныне мой персональный KPI. В то же время это командная, системная работа всех министерств и ведомств региона по выстраиванию комфортных условий для инвесторов, – резюмировал зампред.

Также участники заседания штаба подвели итоги участия рязанской делегации на Петербургском международном экономическом форуме 2022 года, ход реализации проектов по созданию индустриального (промышленного) парка «Рязанский», агропромышленного парка «АгроТерра» и технопарков. Отдельное внимание было уделено модернизации регионального инвестпортала, в том числе разработке нового онлайн-сервиса для инвесторов – «Инвестиционный маркетплейс». Он позволит будущим инвесторам получать индивидуальные предложения с выгодными условиями кредитования от банков-партнеров проекта. Сервис начнет работу в тестовом режиме уже в следующем месяце.