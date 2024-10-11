Российские войска после освобождения Новой Сорочины и хутора Покровский начали вторую фазу масштабного контрнаступления в Курской области. По данным военкоров, операция стартовала накануне днем и продолжается до сих пор, пишет aif.ru.

Контрнаступление началось с неожиданного для ВСУ рассекающего удара 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Две колонны войск двинулись: одна по трассе Коренево — Суджа через населенный пункт Зеленый Шлях, другая — в обход с юга через Толстый Луг. Как сообщают российские военкоры, подразделения ВС РФ окружили гарнизон ВСУ в Любимовке (Кореневский район), лишив его путей отступления.

По данным Telegram-канала «Суджа родная», Любимовка уже освобождена, и в настоящее время проводится зачистка. Сообщается, что бойцы 155-й бригады морской пехоты продвинулись на северо-западную окраину Суджи, а по радиоперехватам фиксируются панические настроения среди противника.

Тем временем российские подразделения нанесли удар по гарнизону ВСУ в Ольговке, расположенной чуть севернее. После нанесенного поражения часть противника бежала, а оставшиеся бойцы оказались зажаты в нескольких домах в селе, фактически также попав в окружение.

На востоке еще одна российская колонна, продвигаясь по трассе Льгов — Суджа, вошла в Малую Локню, где начались ожесточенные бои. Противник превратил этот населенный пункт в укрепленный район.

Военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале объяснил стратегический смысл операции: в условиях распутицы, вызванной недавним ливнем, важно лишить ВСУ дорог с твердым покрытием. Для северной группировки ВСУ в Курской области ключевыми являются три дороги, которые образуют логистический треугольник с углами в Зеленом Шляхе, Малой Локне и Судже. Взятие под контроль Зеленого Шляха и Малой Локни разрезает этот треугольник, что позволит российским войскам перекрыть важнейшие пути снабжения противника.

Эта операция также сократит линию фронта, что облегчит маневрирование российскими резервами и упростит выполнение дальнейших боевых задач.

По последней информации, бои переместились в Новоивановку, и на данный момент они еще продолжаются.

На других направлениях, под Суджей, спецназ «Ахмат» и 810-я бригада морской пехоты атаковали противника в районе Михайловки и Мартыновки. В течение дня шли зачистки в окрестностях этих сел, а к вечеру начались бои за Мартыновку. Есть сведения, что противник выбит.

Части 106-й дивизии ВДВ атаковали украинские войска на их мини-плацдарме южнее Веселого, однако точных данных о результате пока нет, хотя противника удалось потеснить.

Одновременно начался штурм Плехова, но о его исходе пока не сообщается.

Юрий Подоляка в своем Telegram-канале отметил, что первый день второго наступления российских войск оказался крайне успешным, и фактор внезапности был полностью реализован. Он выразил надежду, что командование ВСУ не сможет стабилизировать оборону на участке.

Военкор Юрий Котенок сообщил, что ВСУ пытаются вывести часть резервов, ранее переброшенных в Курскую область, в сторону приграничной Сумской области. Telegram-канал «Архангел спецназа Z» предостерегает, что не стоит верить слухам о массовом бегстве украинских колонн. Противник утратил контроль над четырьмя населенными пунктами, но активно подтягивает резервы для дальнейших наступательных действий.

Украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий отметил, что в момент успешной операции российских войск Владимир Зеленский находится в турне по Европе с «планом победы». По его словам, ВС РФ фактически зачистили Веселое и продвинулись на правом фланге, ранее контролируемом ВСУ.

Украинский паблик Deep State признал, что российские войска прорвали левый фланг украинской группировки в Курской области, и охарактеризовал этот день как «крайне тяжелый» для ВСУ в районе Новоивановки. В то же время паблик отметил проблемы в координации украинских подразделений и выразил опасения по поводу возможного провала.

Офицер ВСУ с позывным «Алекс» подтвердил успех российских войск в районе Любимовки и Новоивановки, но заметил, что вопрос закрепления российских сил в этих населенных пунктах остается открытым, поскольку основные силы РФ еще не подошли.