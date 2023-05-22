Понедельник, 22 мая, 2023
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Армения и Азербайджан – в стадии обострения конфликта

7info7

Очередное обострение карабахского конфликта наблюдалось в 2022 году. События этого мая не вселяют оптимизма. Похоже, конфликт обостряется, ситуация превращается в длительное противостояние без обоюдного решения.

Российский нумеролог Джули По неоднократно делилась своими прогнозами о разногласиях и возможных столкновениях между Ереваном и Баку. Ее прогнозы сбывались и тогда, и сейчас.

Армения и Азербайджан – в стадии обострения конфликта

Так в стриме от 8 февраля 2023 года прогност сказала следующее:

– Не очень благоприятная ситуация с Арменией, потому что это государство стоит вроде, как на стороне России, в том плане, что не очень хочет с Азербайджаном и Турцией организовывать какие-то кавказские новые государства, но тем не менее, она будет находиться в активном сопротивлении.

В стриме от 29 марта нумеролог расширила свою прогностику:

– В ближайшее время, а именно с мая 2023 года, НАТО будет пытаться разжечь конфликты среди наших союзников для того, чтобы втянуть нас в войну на чужих территориях. Это, конечно же, Иран, Армения, Китай и Тайвань.

В том же прямом эфире Джули говорит о стоящем перед Арменией выборе:

– Либо Армения соглашается на условия Азербайджана, и речь идет о поглощении этим государством, медленного, но, тем не менее, поглощения, либо второй вариант – война с Азербайджаном, что, конечно же, как вы понимаете, совершенно недопустимая история для Армении. Но этот вопрос в ближайшее время станет крайне острым.

В стриме от 5 апреля прогност рассказала:

– В мае может вновь возобновиться конфликт между Арменией и Азербайджаном. И у Карабаха нет ни одного шанса остаться в составе Армении. Здесь вопрос в том, насколько грамотно, дипломатично поведет себя правительство Армении, захочет ли оно конфликтовать с Азербайджаном, либо все-таки на добровольных основах, на выгодных основах передаст его.

Всему вышесказанному Джули По находим подтверждения в майских сообщениях различных средств массовой информации.

Ситуация на границе Азербайджана и Армении обострилась. Сообщалось, что вечером 10 мая армянские военные с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия позиции азербайджанской армии. Подразделения азербайджанской армии приняли ответные меры. Произошли боестолкновения и потери с обеих сторон.

В свою очередь и Армения обвинила Вооруженные силы Азербайджана в том, что 11 мая ими были обстреляны армянские позиции в направлении населенного пункта Сотк на востоке страны.

Дипломаты с обеих сторон продолжают выдвигать взаимные обвинения в провокациях, цитируемые в СМИ, что лишь затягивает обсуждение мирного процесса.

А еще буквально 10 мая новостные ленты цитировали глав МИД Армении и Азербайджана о достигнутых в первых числах мая в Вашингтоне договоренностях по отдельным пунктам мирного соглашения.

К слову, конфликтующие стороны продолжают рассматривать и так называемые брюссельский и московский сценарии. Тем самым, взвешивают усилия международных партнеров, заинтересованных в стабильности и мире на Южном Кавказе.

Нумеролог Джули По подчеркивает, что, несмотря на обострение конфликта, всегда есть дипломатический способ урегулирования конфликта.

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