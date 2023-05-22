Очередное обострение карабахского конфликта наблюдалось в 2022 году. События этого мая не вселяют оптимизма. Похоже, конфликт обостряется, ситуация превращается в длительное противостояние без обоюдного решения.
Российский нумеролог Джули По неоднократно делилась своими прогнозами о разногласиях и возможных столкновениях между Ереваном и Баку. Ее прогнозы сбывались и тогда, и сейчас.
Так в стриме от 8 февраля 2023 года прогност сказала следующее:
В стриме от 29 марта нумеролог расширила свою прогностику:
В том же прямом эфире Джули говорит о стоящем перед Арменией выборе:
В стриме от 5 апреля прогност рассказала:
Всему вышесказанному Джули По находим подтверждения в майских сообщениях различных средств массовой информации.
Ситуация на границе Азербайджана и Армении обострилась. Сообщалось, что вечером 10 мая армянские военные с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия позиции азербайджанской армии. Подразделения азербайджанской армии приняли ответные меры. Произошли боестолкновения и потери с обеих сторон.
В свою очередь и Армения обвинила Вооруженные силы Азербайджана в том, что 11 мая ими были обстреляны армянские позиции в направлении населенного пункта Сотк на востоке страны.
Дипломаты с обеих сторон продолжают выдвигать взаимные обвинения в провокациях, цитируемые в СМИ, что лишь затягивает обсуждение мирного процесса.
А еще буквально 10 мая новостные ленты цитировали глав МИД Армении и Азербайджана о достигнутых в первых числах мая в Вашингтоне договоренностях по отдельным пунктам мирного соглашения.
К слову, конфликтующие стороны продолжают рассматривать и так называемые брюссельский и московский сценарии. Тем самым, взвешивают усилия международных партнеров, заинтересованных в стабильности и мире на Южном Кавказе.
Нумеролог Джули По подчеркивает, что, несмотря на обострение конфликта, всегда есть дипломатический способ урегулирования конфликта.