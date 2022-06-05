Армения — альтернатива отдыху в Турции

Летний сезон открыт. Кто-то уже пакует чемоданы, а для кого-то вопрос, куда поехать в отпуск, становится «ночным кошмаром».
Много направлений закрыты по известным причинам. Черноморские курорты обещают «жару» в прямом и переносном смысле.
В этой ситуации в качестве прекрасной альтернативы можно рассмотреть путешествие в Армению.
Во-первых, это страна с историческим прошлым длиной в более 700 лет. Удивительные храмы, археологические находки, открытия порадуют любителей познавательных экскурсий.
Пресное озеро Севан, величиной с море, станет альтернативной заменой морскому отдыху. Отели работают по всем, принятым в мировом туризме, системам питания. Можно подобрать туры с анимационными программами для детей.
Горы и горный воздух, как бесплатная озон терапия прилагаются!
Минеральные воды Армении известны своими лечебными свойствами с незапамятных времён, так что можно не только поплавать и погреться на солнышке, но и печень подлечить.
Авторитетный эксперт в области туризма, директор «Мк-Тревел» Мария Кокорина подтверждает вышеперечисленные тезисы и добавляет:
Никого не оставит равнодушным столица Армении — Ереван — розовый город с видом на гору Арарат.
Про армянский коньяк сложено немало стихов, а кухня этой страны богата не только мясными и овощными блюдами, но и рыбными деликатесами.
Гранат — как символ этой страны, присутствует в виде соков, соусов, десертов и плодовых вин.
Я поставила эту страну с список обязательных к посещению. И вам советую!