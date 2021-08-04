Аркадий Фомин: Я пришёл в областную Думу при поддержке граждан и обещал им добросовестно работать. Всегда исхожу из этого принципа

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Председатель областной Думы Аркадий Фомин встретился с главными редакторами рязанских информационных агентств 7info и Rzn.info Надеждой Майоровой и Натальей Смоляниновой после окончания работы весенней сессии регионального парламента. Поговорили о работе, коронавирусе, местах силы и личном.

Аркадий Васильевич, подходит к завершению первый год работы областной Думы VII созыва. Мы видим, что разные фракции формируют свои повестки. При этом есть общефедеральные, общерегиональные задачи. Удалось ли Вам, как председателю, выстроить работу с депутатами, чтобы в спорах выходить на конструктив, на решение задач?

Наши депутаты представляют различные фракции. Сначала их было семь, после объединения Справедливой России и партии «За правду» стало шесть. Свои повестки они формируют не только исходя из федеральных задач, но и из вопросов, которые обозначают избиратели. И моя задача, как председателя, обеспечить возможность депутатам быть услышанными, благодаря закону о статусе депутата и регламенту Рязанской областной Думы.

Руководствуясь этими документами, я обеспечиваю работу депутатского корпуса. А депутаты, в свою очередь, делают всё возможное для развития региона и занимаются решением вопросов, которые ставят перед нами люди.

Какие принятые законы Вы считаете наиболее важными?

Важными, безусловно, являются законы, связанные с поддержкой граждан.

Мы приступили к реализации новых норм Конституции РФ в региональном законодательстве и приняли закон об индексации всех социальных выплат. Напомню, что непроиндексированными оставались 28. Теперь на их индексацию на три года заложено более 20 миллионов.

Депутаты поддержали федеральный законопроект, который направлен на материальную поддержку малообеспеченных неполных семей, где есть дети от 8 до 16 лет включительно. Уже с первого июля в Рязанской области более 8 тысяч таких семей смогут воспользоваться своим правом на получение выплат

Мы выступили с инициативой, согласно которой педагогические и медицинские сотрудники в сельской местности получают компенсацию расходов за вывоз твёрдых коммунальных отходов.

Одним из законов, вызвавших большую дискуссию у депутатского корпуса, стал закон о тишине. Сейчас он принят. Долго над ним велась работа.

Если говорить о работе депутатского корпуса и его объединении перед решением задач, которые стоят в целом перед обществом, мы выработали практику встреч фракций с губернатором. На этих встречах руководители фракций имеют возможность высказаться по разным вопросам. Очень конструктивный разговор состоялся. В частности, необходимость закона о тишине была озвучена там, и губернатор дал поручение ускорить разработку законопроекта. Там же мы подняли вопрос об очистке Уржинского озера и еще целый ряд вопросов, касающихся поддержки населения и развития региона.

Важные законы были приняты в части поддержки малого и среднего бизнеса. Пандемия коронавируса катастрофически ударила по многим отраслям экономики. Для отраслей, в которых и сейчас действуют ограничения из-за пандемии, налоговые ставки снижаются в два раза. С первого января отменен единый налог на вменённый доход и для тех, кто перешел на упрощённую систему налогообложения, снижается налоговая ставка в три раза.

Принят важный закон для наших муниципальных образований. Он касается поддержки местных инициатив. Для них это большое юридическое подспорье, так как законом определены правила и порядок участия в программе.

В нашей области в рамках национальных проектов ведется строительство социальных объектов, благоустраиваются общественные пространства, идёт ремонт дорог. Не все подрядчики выдерживают сроки, иногда возникают вопросы и к качеству работ. В регионе на протяжении нескольких лет сложилась успешная практика многоуровневого депутатского контроля. Вы можете на примере своего округа рассказать, как Вы выстраиваете эту работу?

Многоуровневый депутатский контроль нужен для того, чтобы через депутатский корпус наши жители были вовлечены в процесс реализации и выполнения федеральных и муниципальных программ, направленных на развитие региона. Это и крупные инфраструктурные проекты, и муниципальные инициативы.

Когда человек на этапе инициирования проекта принимает участие, то он проконтролирует не только недостатки, но и ход работ по его реализации. Мы ведём эту работу уже четыре года. Губернатор поддержал нашу инициативу и лично мониторит работу депутатского корпуса, которая даёт результаты, особенно в ситуации, когда подрядчик недобросовестно выполняет свои обязанности.

Этот проект востребован. Люди активно принимают в нём участие и видят, что депутатский корпус, используя свои полномочия в рамках закона, добивается того, чтобы работы были выполнены в срок и с хорошим качеством. Мы являемся в данном случае тем инструментом, с помощью которого общество влияет и участвует в федеральных и региональных программах.

Короновирус без преувеличения разделил нашу жизнь на «до» и «после». Мы знаем, что на уровне законодательной власти приходилось и сейчас приходится принимать решения, многие из которых связаны с преодолением последствий, в частности, в экономике. Что было сделано в этот непростой период? И как сами депутаты помогали справляться с такой общей бедой?

В этот непростой период мы работали с бюджетом с целью найти возможности и поддержать, прежде всего, наших медиков. Оказать дополнительное финансирование для работы медицинских учреждений, так как у них резко увеличились расходы, как в части расхода лекарств, так и части оказания медицинской помощи. К сожалению, пандемия продолжается, и средства в отрасли постоянно требуются.

Следующий пакет важных решений коснётся поддержки людей, переболевших ковидом. Это важная задача, которую нужно решать. Чтобы человек, после перенесённого заболевания, вернулся к полноценной жизни.

Для этого нужна реабилитация больных, и, как следствие, перестройка системы здравоохранения.

Сейчас идёт избирательная кампания в Государственную Думу, и некоторые партии используют коронавирусную повестку в своих агитационных материалах. Вы как к этому относитесь?

Популизм – это вообще плохая вещь. Одно дело, когда партийные программы формируются на основе запросов людей, проблем территорий, программы открыто обсуждаются. А часто случается так, что в погоне за голосами избирателей некоторые партии такое начинают обещать, что изначально невыполнимо. Просто набор популистских мер, по сути дела — обман.

Вы активно общаетесь с людьми и на встречах, и в социальных сетях. Какие люди проблемы поднимают, чем интересуются, что предлагают?

Как правило, людей волнует то, с чем они ежедневно сталкиваются. Если говорить о количестве обращений и их содержании, то 90 % посвящено качеству дорог и вопросам ЖКХ. Летом по дорогам меньше обращений, так как тендеры прошли и подрядчики работают. Зато много обращений, связанных с водой, особенно на селе. А зимой, соответственно, с отоплением.

В период пандемии вопросы здравоохранения одни из часто задаваемых мне, как депутату.

Но и житейские вопросы мне постоянно задают. Дать совет по трудоустройству ребёнка или выбору вуза для поступления. Меня мои избиратели давно знают и могут любой вопрос задать, поддержки попросить. Где возможно, я стараюсь решить сразу, где вопрос требует системного решения, – контролирую. Ни одно обращение я не оставляю без внимания. Я пришёл в областную Думу при поддержке граждан и обещал им добросовестно работать. Всегда исхожу из этого принципа.

Сейчас наметился отчасти из-за пандемии, а, скорее всего, не только из-за пандемии, отчетливый тренд на внутренний туризм. Уже на слуху десятки мест по стране, где есть что посмотреть и куда чаще всего едут люди. А в Рязанской области что бы вы назвали? И какие ваши любимые места?

Каждый уголок нашего региона имеет интересные объекты и достоин того, чтобы их посетить. Но есть такие известные маркеры, по которым ассоциируется Рязанская область.

Первый, безусловно, Константиново. Там можно быть бессчётное количество раз с друзьями, родственниками и коллегами. Но если приехать туда с 14 по 19 августа, встать около церкви и посмотреть на изгиб реки, то вы увидите ту самую синь, которая сосёт глаза и услышите аромат яблок и мёда.

Старая Рязань. Туда надо поехать в теплую сентябрьскую погоду. Вот где силища!

Река Ранова. Стоит оказаться на берегу, сразу происходит перезагрузка. Слышишь, как лягушки квакают, как рыба плещется, смотришь в прозрачную воду, окунёшься, и весь груз проблем уходит.

Река Пра – излюбленный маршрут байдарочников со всей России.

Я в субботу посетил село Паники Сараевского района. Там восстановили храм Дмитрия Солунского. Иконостас в голубых тонах необыкновенный сделали мастера Троице-Сергиевой Лавры. Думаю, что это будет местом паломничества.

А в воскресенье я приехал в село Нармушадь Шиловского района. Сельский храм в нём также обрел вторую жизнь, построили и освятили купель.

У нас проблема с развитием внутреннего туризма, на мой взгляд, в том, что объекты очень интересные, а инфраструктуры нет. Вот, например, в Александро-Невском районе прекрасный музей, посвящённый генералу Скобелеву. Но туристу, чтобы только туда доехать, нужно полдня потратить. Если бы были условия для комфортного пребывания ночью, то было бы больше желающих.

Мне кажется, что здесь есть решение. Это поддержка семейных гостевых домов в таких местах. Местные люди зарабатывали бы на туризме. А туристы имели необходимый сервис.

Наша область прекрасна в смысле туризма и по расположению, и по количеству достопримечательностей. Такой разноплановости, начиная от исторических мест и заканчивая природными памятниками, ещё поискать.