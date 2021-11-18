Аркадий Фомин: В работе над проектом областного бюджета депутаты детально рассмотрят статьи, связанные со здравоохранением

В четверг, 18 ноября, в Рязанской областной думе состоялись публичные слушания по проекту закона Рязанской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Участие в них приняли депутаты, представители органов власти, региональных ведомств, общественных организаций.

К участникам слушаний обратился председатель регионального парламента Аркадий Формин. Он рассказал, что депутатский корпус уже активно работает над законопроектом. Основные характеристики бюджета парламентарии проработали на заседаниях комитетов. Проведение публичных слушаний перед принятием законопроекта о региональном бюджете в первом чтении необходимы для того, чтобы парламентарии смогли подготовить поправки с учётом предложений, поступивших от жителей и общественности.

Нам важно, что в расходной части проекта бюджета учтены средства, направленные на выполнение социальных обязательств. Мы будем акцентировать своё внимание на софинансировании всех программ, связанных с достижением национальных целей. Первая цель, которая обозначена в Указе Президента России, — это сохранение населения, здоровья и благополучия людей, — отметил Фомин.

Он отметил, что в условиях пандемии система здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку. Поэтому в работе над проектом бюджета особое внимание будет уделено связанным с медициной направлениям:

Депутаты остановятся детально на всех расходных статьях, связанных со здравоохранением с целью повышения качества медицинской помощи и более эффективной работы системы, — сказал председатель Рязанской облдумы.

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