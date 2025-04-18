Аркадий Фомин представил отчет о депутатской деятельности жителям Ермишинского района

В четверг, 17 апреля, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин выступил с публичным отчетом перед жителями Ермишинского района. Глава законодательного собрания подвел итоги депутатской деятельности в течение VII созыва, совместно с жителями наметил перспективные направления развития муниципалитета.

Обращаясь к собравшимся, Аркадий Фомин подчеркнул, что за годы работы удалось выстроить эффективную систему взаимодействия между региональным парламентом, руководством муниципалитета и местными жителями. Благодаря обращениям через социальные сети, в ходе личных приемов были выявлены вопросы, требующие решения на региональном уровне и значительных финансовых затрат. Многие насущные проблемы удалось решить в рамках «Народной программы» партии «Единая Россия».

– В Ермиши очень остро стоял вопрос с водоснабжением. Было очевидно, что силами муниципалитета проблему не решить. Включили этот пункт в «Народную программу». Работали поэтапно: сначала подготовили проектную документацию, затем вошли в федеральный проект «Чистая вода». В результате в 2024 году построена станция водоподготовки, отремонтирована водопроводная башня и водопроводные сети в Ермиши. Плюсом удалось решить вопрос с ремонтом водонапорной башни в селе Надежка. На очереди реконструкция водопроводной сети в поселке Игошино, – рассказал председатель Рязанской областной Думы.

Реклама

Аркадий Фомин подробно остановился на достигнутых успехах в разных сферах. В частности, в рамках работы по совершенствованию системы здравоохранения в районе построено 4 фельдшерско-акушерских пункта, еще один – отремонтирован. В Ермишинскую районную больницу закуплены передвижной флюорографический кабинет, мобильный медицинский комплекс и новая стоматологическая установка, автопарк медицинского учреждения пополнился двумя автомобиля скорой медицинской помощи и двумя машинами «Лада Ларгус». Привлечение средств областного бюджета позволило отремонтировать Нарминскую и Азеевскую школы, а также здание начальных классов Ермишинской школы. Кроме того, во всех образовательных организациях района созданы «Точки роста». Школьные спортплощадки оснащаются необходимым оборудованием. Для обеспечения транспортной мобильности в учебные заведения поставлено 5 новых автобусов. По программе местных инициатив отремонтирован Турмадеевский дом культуры. Приведены в нормативное состояние несколько участков автомобильных дорог. Новый импульс развитию территорий, по мнению спикера регионального парламента, дадут национальные проекты, которые стартовали в России 1 января текущего года.

– Наш Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал: успехи реализации нацпроектов должны быть видны в каждом регионе, в каждом муниципалитете, чтобы жители чувствовали реальные изменения к лучшему. И мы к этому стремимся, – подчеркнул Аркадий Фомин. – В нашем областном бюджете на реализацию национальных проектов на три года мы заложили 78,3 миллиарда рублей. Благодаря этому мы продолжим строительство и ремонт социальных объектов, дорог, поддержку производств, развитие и благоустройство территорий.

Выступая перед ермишинцами, глава законодательного собрания рассказал о наиболее важных законах, принятых депутатским корпусом в ходе VII созыва. Основное внимание, по словам Аркадия Фомина, было уделено поддержке семей с детьми, беременных женщин, многодетных родителей, пожилых граждан, молодых специалистов, а также участников специальной военной операции их близких.

– Рязанская область вносит свой вклад в достижение целей СВО. Мы регулярно выезжаем и в части, и на подшефные территории. Собираем потребности от командиров и направляем необходимые грузы нашим бойцам. Помощь участникам СВО и членам их семей – основная задача для всех нас. Большой пакет мер был подготовлен на федеральном уровне. Рязанская областная Дума также приняла ряд законов, устанавливающих дополнительные региональные инструменты поддержки, – сообщил Аркадий Фомин. – Специальная военная операция показала, как много у нас сильных духом, мужественных, волевых людей, которые всегда готовы встать на защиту семьи, дома, малой Родины и всей России. Мы гордимся нашими бойцами. И мы сделаем все возможное, чтобы близкие ребят были окружены вниманием и заботой.

После отчета ермишинцы задали главе регионального парламента вопросы, которые касались ремонта дорог и реализации программы поддержки местных инициатив. Все обращения Аркадий Фомин взял под личный контроль.