Понедельник, 1 января, 2024
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Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Новым годом

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Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Новым годом. Текст обращения опубликовал сайт регионального парламента.

Фомин назвал ушедший год временем динамичной работы. По его словам, в регионе многое удалось воплотить в жизнь. Дума приняла важные законы, направленные на привлечение инвестиций, развитие экономики. Расширены меры социальной поддержки.

В Рязанской области строятся школы, детские сады, благоустраиваются населённые пункты, создаются условия для активного отдыха, занятий спортом.

Аркадий Фомин выразил уверенность, что работа по улучшению жизни рязанцев продолжится.

— Уходящий год научил нас еще больше ценить и любить то, что у нас есть, быть стойкими в самых сложных ситуациях, — отметил председатель облдумы.

Отдельные слова благодарности Фомин выразил участникам СВО, медикам, волонтёрам, помогающим в зоне проведения спецоперации.

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