Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Новым годом. Текст обращения опубликовал сайт регионального парламента.
Фомин назвал ушедший год временем динамичной работы. По его словам, в регионе многое удалось воплотить в жизнь. Дума приняла важные законы, направленные на привлечение инвестиций, развитие экономики. Расширены меры социальной поддержки.
В Рязанской области строятся школы, детские сады, благоустраиваются населённые пункты, создаются условия для активного отдыха, занятий спортом.
Аркадий Фомин выразил уверенность, что работа по улучшению жизни рязанцев продолжится.
Отдельные слова благодарности Фомин выразил участникам СВО, медикам, волонтёрам, помогающим в зоне проведения спецоперации.