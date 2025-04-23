Среда, 23 апреля, 2025
23.3 C
Рязань
Аркадий Фомин подал документы на участие в праймериз. Фото: ryazan.er.ru
Главные новостиВласть и политика

Аркадий Фомин подал документы на участие в предварительном голосовании «ЕР»

Алексей Самохин

Председатель Рязанской областной Думы, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин подал документы для участие в предварительном голосовании. Об этом сообщает сайт ryazan.er.ru.

Эту процедуру партия проводит для того, чтобы отобрать кандидатов для участия в предстоящих выборах в региональный парламент.

Фомин подал документы в среду, 23 апреля. Перед этим председатель облдумы выступил с отчетами в каждом районе своего округа.

Реклама

— Вместе с жителями мы собирали наказы, формировали народную программу. Многое уже реализовано, но впереди — новые задачи и вызовы, — отметил Аркадий Фомин.

По словам политика, во время встреч с людьми он получил поддержку на участие в праймериз, а затем, в случае победы, и в выборах в Рязанскую областную Думу.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.