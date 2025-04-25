Аркадий Фомин написал «Диктант Победы»

В пятницу, 25 апреля, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин на площадке рязанского Дома молодежи принял участие в VII международной патриотической акции партии «Единая Россия» «Диктант Победы», которая приурочена к 80-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Ответить на вопросы, связанные с Великой Отечественной войной и специальной военной операцией, мог любой желающий.

Впервые мероприятие было организовано в 2019 году. С каждым годом интерес к акции возрастает: и если сначала диктант написали свыше 150 тысяч участников из 24 стран, то в 2024 году — уже более 2,5 миллионов человек. Главной площадкой этого года, по традиции, стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве. Всего организовано более 35 тысяч мест проведения в России и еще в 90 странах мира.