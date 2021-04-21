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Среда, 21 апреля, 2021
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Аркадий Фомин: Депутаты областной Думы готовы приступить к выполнению поставленных Президентом задач

7info7
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Президент России Владимир Путин в среду, 21 апреля, в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию РФ обозначил основные задачи  развития страны.

Комментируя Послание, председатель регионального парламента Аркадий Фомин подчеркнул, что депутаты областной Думы готовы приступить к выполнению поставленных Президентом задач

Он отметил, что региональная политика принимает четкий вектор развития.

Этому должны способствовать те решения, которые будут приняты по Посланию. Одна из задач – это укрепление финансовой устойчивости регионов. И здесь Президент предлагает реструктуризацию долговых обязательств  субъектов и замену коммерческих кредитов бюджетными. У регионов появляются дополнительные  финансовые возможности, – рассказал парламентарий.

Аркадий Фомин выделил еще одно озвученное Президентом направление по развитию регионов – возможность получения кредитов на реализацию инфраструктурных проектов. Такое предложение предварительно было внесено секретарем Генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком по итогам обсуждения проектов комплексного развития в ряде областей.

Также появляется перспектива увеличения темпов газификации населенных пунктов. И вновь Президент поддержал предложение «Единой России» о том, что подводка газа должна быть бесплатной для людей до границ земельного участка, – сообщил Аркадий Фомин. – Глава государства предложил нам инструменты для развития, а  дальше многое будет зависеть от нас: насколько качественно и быстро   будут подготовлены проекты, которые должны пройти защиту и получить финансирование. А это развитие транспорта, строительство дорог, коммунальной инфраструктуры, создание условий для ведения бизнеса. Все это даст регионам новое качественное развитие. 

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