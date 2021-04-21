Аркадий Фомин: Депутаты областной Думы готовы приступить к выполнению поставленных Президентом задач

Также появляется перспектива увеличения темпов газификации населенных пунктов. И вновь Президент поддержал предложение «Единой России» о том, что подводка газа должна быть бесплатной для людей до границ земельного участка, – сообщил Аркадий Фомин. – Глава государства предложил нам инструменты для развития, а дальше многое будет зависеть от нас: насколько качественно и быстро будут подготовлены проекты, которые должны пройти защиту и получить финансирование. А это развитие транспорта, строительство дорог, коммунальной инфраструктуры, создание условий для ведения бизнеса. Все это даст регионам новое качественное развитие.