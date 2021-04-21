Аркадий Фомин: Депутаты областной Думы готовы приступить к выполнению поставленных Президентом задач

Президент России Владимир Путин в среду, 21 апреля, в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию РФ обозначил основные задачи развития страны.
Комментируя Послание, председатель регионального парламента Аркадий Фомин подчеркнул, что депутаты областной Думы готовы приступить к выполнению поставленных Президентом задач
Он отметил, что региональная политика принимает четкий вектор развития.
Аркадий Фомин выделил еще одно озвученное Президентом направление по развитию регионов – возможность получения кредитов на реализацию инфраструктурных проектов. Такое предложение предварительно было внесено секретарем Генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком по итогам обсуждения проектов комплексного развития в ряде областей.