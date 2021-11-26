Арендаторы рязанских ТЦ обратились к губернатору Любимову из-за ковидных ограничений

Арендаторы рязанских торговых центров «Атрон-Сити», «Малина» и «Премьер» опубликовали в соцсетях письмо, в котором обращаются к главе региона Николаю Любимову с призывом снять ограничение на посещение ТЦ по QR-кодам. Письмо появилось в Сети в пятницу, 26 ноября.
По словам предпринимателей, из-за введённых коронавирусных ограничений число покупателей снизилось на 80-90%, что серьёзно ударило по доходу: многим тяжело платить за аренду помещения и выплачивать зарплаты сотрудникам.
В письме собрали подписи 44 арендаторов ТЦ «Малины», 36 — ТЦ «Атрон-Сити» и 120 — ТРЦ «Премьер».
Напомним, 1 декабря 2021 года пройдёт новая встреча представителей рязанских ТЦ с Правительством региона, Управлением Роспотребнадзора, Уполномоченным по защите прав предпринимателей области.