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Пятница, 26 ноября, 2021
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Арендаторы рязанских ТЦ обратились к губернатору Любимову из-за ковидных ограничений

Александр Ильин

Арендаторы рязанских торговых центров «Атрон-Сити», «Малина» и «Премьер» опубликовали в соцсетях письмо, в котором обращаются к главе региона Николаю Любимову с призывом снять ограничение на посещение ТЦ по QR-кодам. Письмо появилось в Сети в пятницу, 26 ноября. 

По словам предпринимателей, из-за введённых коронавирусных ограничений число покупателей снизилось на 80-90%, что серьёзно ударило по доходу: многим тяжело платить за аренду помещения и выплачивать зарплаты сотрудникам.

«Мы сейчас находимся в полном недоумении и растерянности. Мы не можем спрогнозировать нашу доходность, соответственно на ближайшие месяцы под угрозой возможность оплачивать заработную плату персоналу, арендные платежи и т.д. Наш бизнес практически поставлен на грань прекращения своего существования, так как в этой тяжелейшей ситуации единственным решением для многих будет уход из бизнеса», — говорится в письме. 

В письме собрали подписи 44 арендаторов ТЦ «Малины», 36 — ТЦ «Атрон-Сити» и 120 — ТРЦ «Премьер». 

Напомним, 1 декабря 2021 года пройдёт новая встреча представителей рязанских ТЦ с Правительством региона, Управлением Роспотребнадзора, Уполномоченным по защите прав предпринимателей области.

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