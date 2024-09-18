Арбитражный суд Рязанской области признал банкротом ООО «Перспектива», сообщает пресс-служба суда.
Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Рязанской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) Общества с ограниченной ответственностью «Перспектива» в связи с наличием непогашенной задолженности по уплате обязательных платежей.
Определением суда от 09.04.2024 в отношении ООО «Перспектива» введена процедура банкротства — наблюдение. Временным управляющим должника утверждена Староверов С. В.
Временным управляющим велся реестр требований кредиторов ООО «Перспектива». В реестр требований кредиторов включены требования на сумму 21 715 779 руб. 14 коп.
Рассмотрев и оценив представленные в дело документальные доказательства, учитывая, что собранием кредиторов большинством голосов принято решение обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании ООО «Перспектива» несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него процедуры конкурсного производства.
Решение собрания кредиторов в установленном порядке не оспорено и не признано недействительным, у должника имеются признаки банкротства и восстановление его платежеспособности невозможно. Арбитражный суд посчитал, что ООО «Перспектива» следует признать несостоятельным (банкротом) и ввести в отношении него конкурсное производство.
Решение не вступило в законную силу.