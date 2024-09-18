Среда, 18 сентября, 2024

Арбитражный суд Рязанской области признал банкротом ООО «Перспектива»

Автор: Алексей Самохин

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Арбитражный суд Рязанской области, фото: vk.com/press_center_arbitr

Арбитражный суд Рязанской области признал банкротом ООО «Перспектива», сообщает пресс-служба суда.

Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Рязанской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) Общества с ограниченной ответственностью «Перспектива» в связи с наличием непогашенной задолженности по уплате обязательных платежей.

Определением суда от 09.04.2024 в отношении ООО «Перспектива» введена процедура банкротства — наблюдение. Временным управляющим должника утверждена Староверов С. В.

Временным управляющим велся реестр требований кредиторов ООО «Перспектива». В реестр требований кредиторов включены требования на сумму 21 715 779 руб. 14 коп.

Рассмотрев и оценив представленные в дело документальные доказательства, учитывая, что собранием кредиторов большинством голосов принято решение обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании ООО «Перспектива» несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него процедуры конкурсного производства.

Решение собрания кредиторов в установленном порядке не оспорено и не признано недействительным, у должника имеются признаки банкротства и восстановление его платежеспособности невозможно. Арбитражный суд посчитал, что ООО «Перспектива» следует признать несостоятельным (банкротом) и ввести в отношении него конкурсное производство.

Решение не вступило в законную силу.

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