Суббота, 25 марта, 2023
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Апрель 2023 года тяжело переживут два знака зодиака – Павел Глоба

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Популярный российский астролог Павел Глоба представил свой прогноз на апрель 2023 года. По его словам, второй весенний месяц станет крайне тяжёлым для представителей двух знаков зодиака.

Представители знака Овен в апреле 2023 года рискуют лишиться всего, что у них есть. В начале месяца начнутся проблемы с финансами: придётся срочно разобраться со всеми долгами, которые накопились. Неприятности будут сопровождать Овнов и на работе, и дома. Обострятся отношения с близкими, вспыльчивые представители этого знака будут провоцировать конфликты

Девы в апреле столкнутся с большими проблемами со здоровьем. Плохое самочувствие потянет за собой неприятности на работе, конфликты с близкими, ссоры с друзьями. Есть риск остаться в одиночестве.

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