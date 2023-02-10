Анжелика Евдокимова договорилась о сотрудничестве с Комитетом семей воинов Отечества

Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова встретилась с представителями инициативной группы регионального отделения Комитета семей воинов Отечества. Общение в Доме общественных организаций прошло в неформальной обстановке за чашкой чая.

Детский омбудсмен рассказала об основных направлениях своей деятельности и положительно оценила работу Комитета семей воинов Отечества.

«Ваше объединение может оказывать помощь не только семьям погибших и участников СВО, но и другим людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Я со своей стороны готова оказывать вам любую поддержку в работе», — подчеркнула Анжелика Евдокимова.

По итогам встречи было принято решение о проведении совместных мероприятий по различной тематике — медицине, образованию, психологической помощи, попечительству, в которых примут участие эксперты и представители профильных министерств и ведомств Рязанской области.

Предложение о создании Комитета семей воинов Отечества (КСВО) поддержал в ноябре прошлого года Президент России Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих-участников СВО. Были даны поручения об оказании поддержки в становлении этой общественной организации. Комитет семей воинов Отечества в настоящее время занимается вопросами поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также погибших в ходе выполнения боевых задач, и членов их семей.