Антонов день 30 января: приметы, ритуалы, и неожиданные исторические факты

30 января отмечается не только Антонов день – торжество в народном календаре, полное традиций, примет и предостережений, – но и вспоминются знаменательные события в истории. основание легендарной киностудии «Мосфильм» и запуск первого искусственного спутника Земли, а также другие интересные события.

Антонов день

30 января в народном календаре отмечали как Антонов день, который был посвящен памяти святого Антония Великого. Считалось, что к этому времени зимние холода достигают своего пика, а люди подходят к середине пути к весеннему теплу.

Согласно народным верованиям, святой Антоний охраняет тех, кто живет скромно и трудится, избегая излишнего расточительства и безделья в суровую зимнюю пору. В деревнях в этот день обычно проверяли запасы зерна, сена и дров, чтобы убедиться, что хватит всего необходимого до конца зимы. Местные жители советовали в «Антонов день» подумать о рациональном распределении сил: если не тратить энергию на конфликты и споры, а уделять время полезным делам, семья сможет сохранить достаток.

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Особое внимание уделялось состоянию скота, так как январские морозы нередко вызывали болезни и гибель животных. Праздник акцентировал важность умеренности и осознанного подхода к жизни, что помогало дожить до весны без потерь и укрепляло внутреннюю стойкость.

Что нельзя делать 30 января

Игнорировать состояние животных и оттягивать необходимые меры по их уходу в надежде на быстрое потепление.

Вступать в бесполезные споры и конфликты: считалось, что в сильные морозы ссоры особенно истощают силы человека и атмосферу в доме.

Начинать трудоемкие работы на холоде без должной подготовки, рискуя здоровьем и тратя много топлива.

Растрачивать деньги и запасы без должного планирования, ведь зима может затянуться, а цены на товары вырасти.

Пренебрегать профилактикой заболеваний: если появляются признаки простуды, стоит немедленно приступить к лечению.

Приметы 30 января

Ясное морозное утро предвещает, что холодная погода продержится еще неделю или дольше.

Снег, выпадающий крупными хлопьями, указывает на стабильные погодные условия без резких колебаний температур.

Порывистый ветер сигнализирует о возможных метелях и проблемах с проездом.

Изморозь на ветвях ассоциировалась с высокой влажностью и ожидаемыми обильными снегопадами.

Если к вечеру небо проясняется, следует ожидать сухие, но сильные морозы без резких потеплений в ближайшие дни.

Основание киностудии «Мосфильм»

«Мосфильм» — это не просто киностудия, а живая легенда, неотделимая от истории России. На сотнях километров пленки, созданных здесь, отразились мечты и разочарования целой эпохи, подвиги народа и личные судьбы.

История «Мосфильма» берет начало в 1919 году с национализации кинофабрик Ханжонкова и Ермольева. В 1923 году они объединились, и персонал кинофабрики Ермольева переехал на улицу Житную. Выход первого полнометражного фильма «На крыльях ввысь» (1924, режиссер Борис Михин) стал знаменательным событием, официально считающимся днем рождения студии.

Однако, быстрорастущее отечественное кинопроизводство потребовало расширения. В 1927 году началось строительство новой кинофабрики на Воробьевых горах, и с 1931 года там начались съемки. После ряда реорганизаций, в 1936 году студия получила свое знаменитое имя — «Мосфильм». В 1991 году она преобразовалась в Киноконцерн «Мосфильм».

Неизменным символом студии с 1947 года является скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница» на фоне Спасской башни, впервые появившаяся в фильме Григория Александрова «Весна». За свою историю «Мосфильм» выпустил почти 2000 полнометражных фильмов, сформировавших вкус нескольких поколений зрителей, и дал миру множество шедевров, вошедших в золотой фонд мирового кинематографа.

Сегодня Киноконцерн «Мосфильм», оснащенный передовым оборудованием, остается ведущим предприятием российской киноиндустрии, производящим большую часть современных кинофильмов, сериалов, телепередач и видеоклипов.

В 1956 году Совет министров СССР принял решение о создании первого искусственного спутника Земли

В 1956 году Совет Министров СССР поставил перед советскими учеными амбициозную задачу: создать первый искусственный спутник Земли. Под руководством Сергея Королева, основоположника практической космонавтики, команда ведущих специалистов, включая Мстислава Келдыша, Михаила Тихонравова и Вячеслава Лаппо, приступила к работе в ноябре того же года.

4 октября 1957 года мир стал свидетелем исторического события: с полигона «Тюра-Там» (ныне космодром Байконур) ракета-носитель Р-7 вывела на орбиту «Спутник-1». Этот небольшой аппарат – шар диаметром 58 сантиметров и весом 83,6 килограмма, оснащенный четырьмя антеннами для передачи радиосигналов, – стал первым искусственным спутником Земли в истории человечества.

За 92 дня своего существования (до 4 января 1958 года) «Спутник-1» совершил 1440 оборотов вокруг Земли, преодолев около 60 миллионов километров. Этот прорыв отметил начало космической эры, поставив Советский Союз на передовые позиции в освоении космоса.

Пандемия COVID-19

30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала эту вспышку как чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, а 11 марта объявила её пандемией. На январь 2025 года по всему миру зарегистрировано более 777 миллионов случаев заболевания, и количество подтверждённых летальных исходов превысило 7 миллионов. Это делает пандемию COVID-19 одной из самых смертоносных в истории человечества.

В 1790 году впервые была испытана на море спасательная шлюпка

До конца XVIII века, несмотря на многовековую историю мореплавания, специальных средств спасения на море не существовало. Ситуация изменилась после трагического инцидента 1789 года, когда во время шторма судно с восемью моряками село на мель у берегов реки Тайн. Невозможность спасти моряков из-за бушующего моря подчеркнула острую необходимость создания спасательного средства.

Решение появилось благодаря Генри Гритхэду, который 30 января 1790 года представил на реке Тайн первую в мире спасательную шлюпку. Это изобретение стало поворотным моментом в обеспечении безопасности мореплавания.

Сегодня безопасность на море обеспечивается целым комплексом мер: от конструктивных особенностей судов (например, водонепроницаемых переборок) до обязательного наличия спасательных шлюпок и аварийных радиомаяков.