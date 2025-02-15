Антон Жижин помог фанату сделать предложение в День влюблённых

В День всех влюблённых произошла трогательная история, которая могла бы стать сюжетом для нового эпизода сериала «Патриот». Поклонник сериала Глеб обратился за помощью к актёру Антону Жижину, исполнителю роли Сани Кучина, чтобы вернуть любимую.

Глеб и его девушка Патрисия девять лет вместе смотрели сериал, обсуждали его и переживали за героев. Но недавно пара рассталась. Глеб, который, кстати, служил в ФСБ, как и его экранный «двойник», решил бороться за любовь. Он написал в соцсети продакшена Good Story Media: «Антон, ты бы в сериале точно не сдался! Так и я не могу. Помоги сделать предложение, чтобы она сказала “Да”!»

Актёр не остался в стороне. Жижин записал видеообращение, где в своей фирменной манере с юмором и харизмой поддержал Глеба. «Сегодня я выступаю в роли Купидона. Но не какого-то там западного, а нормального, русского Купидона. Патрисия, выходи замуж за Глеба!» – заявил актёр, добавив, что, если что-то пойдёт не так, он «лично спросит» с Глеба.

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Видео появилось в телеграм-канале ТНТ и Good Story Media, вызвав волну обсуждений среди поклонников. Теперь зрители ждут не только новых серий «Патриота», но и продолжения этой романтической истории.

Остаётся надеяться, что Патрисия оценит старания Глеба и поддержку Жижина, а День влюблённых станет для пары началом новой главы в их жизни.