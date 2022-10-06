Антинаркотический месячник проходит в школах Рязанского региона

С 26 сентября по 26 октября в Рязанской области проходит ежегодный антинаркотический профилактический месячник «Вместе против наркотиков!» Об этом сообщается на сайте администрации Рязани.

До 15 октября в школах проводят социально-психологическое тестирование для определения вероятности вовлечения учащихся в зависимое поведение.

В рязанских образовательных учреждениях для учеников проводят классные часы, беседы и круглые столы по профилактике наркомании, токсикомании и ответственного отношения к здоровью, а также конкурсы рисунков и плакатов о формировании здорового образа жизни.

Представители прокуратуры, правоохранительных органов, врачи и психологи проведут для родителей онлайн- и офлайн собрания, в ходе которых поговорят о профилактике наркомании, выявлении первых признаков потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Цель месячника — привлечь внимание общественности к проблемам наркомании.

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