Аномальная жара ожидается в Архангельской области на следующей неделе

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Синоптики Архангельского гидрометцентра рассказали, что на следующей неделе в регионе будет аномальная жара. Слова начальника отдела метеопрогнозов Наталии Пархомчук приводит ГТРК «Поморье».

В воскресенье, 16 мая, в Архангельской области ночью ожидается +8…+13 градусов, а днем +12…+17 градусов. При этом на юге области будет +25…+27 градусов. При этом синоптики пообещали ливни и грозы.

Наталия Пархомчук подчеркнула, что на следующей неделе будет неустойчивая погода.

— Через регион будут проходить атмосферные фронты и циклоны. Температура ожидается по-прежнему высокой. Ночью +6…+11 градусов, а днем +20…+25 градусов. На юге области будет до +28 градусов, — рассказала специалист.

Синоптики подчеркнули, что такой теплый май фиксировали в 2014 году. Тогда в Архангельской области температура поднялась до +31 градуса.