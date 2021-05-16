23.9 C
Рязань
Воскресенье, 16 мая, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Аномальная жара ожидается в Архангельской области на следующей неделе

Елена Лобанова
- Advertisement -

Синоптики Архангельского гидрометцентра рассказали, что на следующей неделе в регионе будет аномальная жара. Слова начальника отдела метеопрогнозов Наталии Пархомчук приводит ГТРК «Поморье»

В воскресенье, 16 мая, в Архангельской области ночью ожидается +8…+13 градусов, а днем +12…+17 градусов. При этом на юге области будет +25…+27 градусов. При этом синоптики пообещали ливни и грозы. 

Наталия Пархомчук подчеркнула, что на следующей неделе будет неустойчивая погода. 

— Через регион будут проходить атмосферные фронты и циклоны. Температура ожидается по-прежнему высокой. Ночью +6…+11 градусов, а днем +20…+25 градусов. На юге области будет до +28 градусов, — рассказала специалист. 

Синоптики подчеркнули, что такой теплый май фиксировали в 2014 году. Тогда в Архангельской области температура поднялась до +31 градуса.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

320ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,535ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]