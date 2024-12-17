АНО «Центр КВН» получила благодарность от рязанского отделения  «Движения первых» 

В понедельник, 16 декабря, состоялась конференция рязанского регионального отделения «Движения Первых». Партнёры и друзья отделения получили благодарности за совместную работу. Среди них — АНО «Центр КВН».

Из рук председателя организации Татьяны Косачёвой награду получил руководитель АНО Алексей Жеглов. «Центр КВН» активно продвигает движение КВН среди молодёжи и привлекает к юных рязанцев к участию в играх КВН. Так, была оказана поддержка в подготовке и проведении «Школы КВН». Активисты «Движения первых» неоднократно выступали на играх Официальной Рязанской лиги.

Кроме того, рязанские школьники из «Движения первых» становятся не только участниками, но и гостями игр КВН в Рязани.