Анна Рослякова приняла участие в экологической акции «Мы за чистоту»

В рамках Всероссийской недели субботников «Мы за чистоту» на территории Рязанского областного клинического госпиталя для ветеранов войн в Солотче состоялась экологическая акция, соответствующая задачам нацпроектов «Экологическое благополучие» и «Молодежь и дети». В ней приняла участие первый заместитель Председателя областного Правительства Анна Рослякова.

Участниками экопроекта стали представители регионального комитета по делам молодежи, рязанского филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», участники региональной кадровой программы «Герои62», члены местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и ряда других общественных объединений. Совместными усилиями добровольцы очистили территорию от старой листвы, убрали мусор и сухие ветки.

Первый зампред регионального Правительства Анна Рослякова отметила, что в рамках Всероссийской недели субботников «Мы за чистоту» в преддверии Дня Победы по всей Рязанской области запланировано порядка 200 экологических акций. «Здесь, в госпитале для ветеранов войн, проходят оздоровительные мероприятия достаточно много ветеранов преклонного возраста. Хочется, чтобы во время прогулок они смогли радоваться не только красивой природе вокруг, но и чистоте», – подчеркнула Анна Рослякова.

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Также первый зампред Правительства Рязанской области отметила, что ранее по инициативе Губернатора Павла Малкова в учреждении был проведен ремонт, модернизирована материально-техническая база. В числе дальнейших планов по развитию областного клинического госпиталя – расширение пешеходной зоны, а также благоустройство прилегающей территории.