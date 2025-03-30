Популярная певица и исполнительница хитов «Царица» и «По барам» Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) подала в суд на звезду «Универа» (18+) Стаса Ярушина. Как выяснил сайт KP.RU, иск был подан в Арбитражный суд Москвы 24 марта. Истцом указана не сама певица, а ее музыкальный лейбл — ООО «Феникс Мьюзик».

Анна Asti, бывшая участница дуэта Artik & Asti, осенью 2023 года занялась продвижением других артистов. Согласно информации на официальном сайте лейбла «Феникс Мьюзик», среди его подопечных — ST, Чина, Гречка, Коста Лакоста, Найк Борзов, Dead Blonde, Kizaru, группы «Космонавтов нет», Shortparis, «Щенки», RSAC, Лолита, сама Asti и другие.

По данным сервиса Rusprofile, Анна владеет 50% компании, вторая половина принадлежит АО «Копирус». В 2023 году доход лейбла составил внушительные 280 миллионов рублей, чистая прибыль — 65 миллионов.

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Точные причины судебного иска пока неизвестны, но «Феникс Мьюзик» требует от Ярушина 1 миллион рублей за нарушение авторских прав. Возможно, дело связано с шоу MUZLOFT, где артисты исполняют каверы на песни коллег.

Это не первый иск против Ярушина. Летом 2024 года Инстасамка отсудила у него 2 миллиона рублей. Причиной стал выпуск MUZLOFT, в котором Мия Бойка исполнила кавер на песню «За деньги да». Позже стороны достигли соглашения, и Ярушин выплатил артистке 550 тысяч рублей.

Ярушин тогда заявил, что не опасается создания судебного прецедента. Многие артисты, по его словам, наоборот поддерживают исполнение их песен в программе MUZLOFT, так как их после этого начинают слушать больше.

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